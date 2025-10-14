4 тыс. человек уже зарегистрировались на забег "Чистый спорт" в Самаре

В Самаре 5 ноября - первый день XIII международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" пройдет забег "Чистый спорт". Организаторы уже получили 4 тыс. заявок на участие в забеге из пяти стран, 220 городов и 68 субъектов РФ.
Регистрация продолжается: участниками забега при наличии медицинского заключения врача о допуске могут стать все желающие жители и гости региона от 14 лет и старше.
"Мы ожидаем более 10 тыс. участников. Статистика говорит, что основная масса людей регистрируются незадолго до старта. К тому же если у человека по каким-то причинам возникают сложности с регистрацией на сайте, можно пройти регистрацию непосредственно при получении стартовых пакетов", - рассказал организатор забега "Чистый спорт", руководитель серии стартов Volgaman Антон Сирота.
На старт выйдут олимпийские чемпионы и начинающие спортсмены, почетные гости форума "Россия - спортивная держава": политики, деятели культуры и искусств и просто любители спорта и активного образа жизни. Также состоится эстафета среди представителей общероссийских спортивных федераций.
Трасса забега длиной 5 км пройдет по историческому центру города - по улицам Молодогвардейской, Венцека, Куйбышева, Чапаевской, Ульяновской, Галактионовской, Вилоновской мимо музеев, театров, модерновых особняков и деревянных зданий старой Самары. Старт и финиш - на площади Куйбышева у здания Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича.
"Мы значительно увеличили стартовый коридор: практически на всю длину площади. Скорее всего, старт будет еще продолжаться, когда первые участники уже будут финишировать. Забег станет рекордным для Самарской области по количеству участников, и мы подтвердим звание беговой столицы", - отмечает Антон Сирота.
Каждый участник сможет получить сувенир с символикой забега, а каждый финишер - уникальную медаль. Старт - в 9:00, церемония награждения запланирована на 10:30.
Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам будет проходить в ТЦ "Гудок" (Самара, Красноармейская, 131) 31 октября с 15:00 до 21:00, с 1 по 3 ноября - с 11:00 до 21:00 и 4 ноября с 11:00 до 20:00. Регистрация на забег открыта по ссылке до 3 ноября включительно.
Самарская область примет XIII международный форум "Россия - спортивная держава" с 5 по 7 ноября согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина. События деловой, выставочной, культурной и спортивной программ форума объединят спортивных функционеров, спортсменов и всех любителей здорового образа жизни. Помимо массового забега, в программе форума предусмотрены зрелищные и массовые спортивные мероприятия по различным видам спорта.
Оператор форума "Россия - спортивная держава" - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.