4 тыс. человек уже зарегистрировались на забег "Чистый спорт" в Самаре

В Самаре 5 ноября - первый день XIII международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" пройдет забег "Чистый спорт". Организаторы уже получили 4 тыс. заявок на участие в забеге из пяти стран, 220 городов и 68 субъектов РФ.

Регистрация продолжается: участниками забега при наличии медицинского заключения врача о допуске могут стать все желающие жители и гости региона от 14 лет и старше.

"Мы ожидаем более 10 тыс. участников. Статистика говорит, что основная масса людей регистрируются незадолго до старта. К тому же если у человека по каким-то причинам возникают сложности с регистрацией на сайте, можно пройти регистрацию непосредственно при получении стартовых пакетов", - рассказал организатор забега "Чистый спорт", руководитель серии стартов Volgaman Антон Сирота.

На старт выйдут олимпийские чемпионы и начинающие спортсмены, почетные гости форума "Россия - спортивная держава": политики, деятели культуры и искусств и просто любители спорта и активного образа жизни. Также состоится эстафета среди представителей общероссийских спортивных федераций.

Трасса забега длиной 5 км пройдет по историческому центру города - по улицам Молодогвардейской, Венцека, Куйбышева, Чапаевской, Ульяновской, Галактионовской, Вилоновской мимо музеев, театров, модерновых особняков и деревянных зданий старой Самары. Старт и финиш - на площади Куйбышева у здания Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича.

"Мы значительно увеличили стартовый коридор: практически на всю длину площади. Скорее всего, старт будет еще продолжаться, когда первые участники уже будут финишировать. Забег станет рекордным для Самарской области по количеству участников, и мы подтвердим звание беговой столицы", - отмечает Антон Сирота.

Каждый участник сможет получить сувенир с символикой забега, а каждый финишер - уникальную медаль. Старт - в 9:00, церемония награждения запланирована на 10:30.

Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам будет проходить в ТЦ "Гудок" (Самара, Красноармейская, 131) 31 октября с 15:00 до 21:00, с 1 по 3 ноября - с 11:00 до 21:00 и 4 ноября с 11:00 до 20:00. Регистрация на забег открыта по ссылке до 3 ноября включительно.

Самарская область примет XIII международный форум "Россия - спортивная держава" с 5 по 7 ноября согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина. События деловой, выставочной, культурной и спортивной программ форума объединят спортивных функционеров, спортсменов и всех любителей здорового образа жизни. Помимо массового забега, в программе форума предусмотрены зрелищные и массовые спортивные мероприятия по различным видам спорта.

Оператор форума "Россия - спортивная держава" - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Самарской области.