В Самаре начался фестиваль пляжных видов спорта

В четверг, 7 августа, в Самаре стартовал ежегодный летний фестиваль пляжных видов спорта "Комус Fest 2025". В рамках масштабного турнира представлены разные спортивные дисциплины: пляжный волейбол, футбол, баскетбол и сумо.

"Ежегодно наш фестиваль принимает порядка тысячи спортсменов, более десяти лет, проходит всегда от четырёх дней и более. В этом году — четыре дня, с седьмого по 10 августа. Социальной миссией "Комус Fest" является популяризация пляжных видов спорта, в частности, пляжного волейбола, потому что им могут заниматься как профессионалы, так и любители. Неважно, какой у участников статус или возраст. Любой может начать тренироваться и подать заявку на наши соревнования!" — говорит руководитель PR-направления компании "Комус" Анна Липилина.

Фестиваль предлагает широкий выбор спортивных соревнований для спортсменов и болельщиков. В прошлом году "Комус Fest" также включал в себя такие виды спорта, как пляжный алтимат, регби и паркур, но из-за строительства стадиона по пляжному футболу в Самаре ограниченная территория не позволяет провести эти три дисциплины.

Для гостей фестиваля проводятся спортивные мастер-классы и розыгрыши призов.

"Я занимаюсь пляжным волейболом и участвую в фестивале третий год подряд. Мне очень нравится Самара, то, как проводится мероприятие — каждый раз всё лучше и лучше. Ежегодно мы приезжаем сюда из Москвы, потому что в Самаре и Нижнем Новгороде проводятся самые крупные "Комус Fest", здесь играют как женские, так и мужские миксты", — поделилась участница соревнований Дарья Петрова.

"Комус Fest 2025" продлится до 10 августа включительно, он проходит на Первомайском спуске набережной. Вход для зрителей и болельщиков свободный.