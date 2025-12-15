Лыжный фестиваль "Сокольи горы" стартует 29 января

Лыжный фестиваль "Сокольи горы" пройдет в Самаре с 29 января по 1 февраля на спортивной базе "Чайка".

Регистрация участников открыта на официальных ресурсах организаторов:

- для дистанций 2,5 км, 6 км, 10 км и 12 км необходимо пройти регистрацию на сайте;

- для дистанций 30 км или 50 км, а также выбрать удобный Комбо-пакет необходимо зарегистрироваться здесь.