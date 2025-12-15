Лыжный фестиваль "Сокольи горы" стартует 29 января

Лыжный фестиваль "Сокольи горы" пройдет в Самаре с 29 января по 1 февраля на спортивной базе "Чайка".
Регистрация участников открыта на официальных ресурсах организаторов:
- для дистанций 2,5 км, 6 км, 10 км и 12 км необходимо пройти регистрацию на сайте;
- для дистанций 30 км или 50 км, а также выбрать удобный Комбо-пакет необходимо зарегистрироваться здесь.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.