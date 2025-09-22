16+
Массовый спорт Спорт

Самара вышла на старт: "Кросс наций" объединил тысячи горожан

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ежегодный всероссийский забег стартовал в субботу, 20 сентября, на трассах базы "Чайка". В нем приняли участие жители города самых разных возрастов.

Фото: Александра Белова

В течение всего мероприятия участники могли испытать свои силы в упражнениях на отжимания, прыжки в длину, подтягивания и других, результаты которых фиксировали судьи, и конечно, пробежать спортивные дистанции по возрастным группам: мальчики и девочки 6-9 лет - 1000 метров, юноши и девушки в возрасте от 9 до 19, а также мужчины и женщины от 20 лет и старше на 4000, 6000, 8000 и 12000 метров. Для всех любителей здорового образа жизни и профессионалов спорта также состоялись массовый забег на 1500 метров и инклюзивный старт на колясках. 

Победителям забега вручались награды - кубки, медали и дипломы. На мероприятии также присутствовали первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев и врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, который пожелал участникам успехов и "легких ног".

