ЦСК ВВС уступили в овертайме "Норильску" — 3:4

В воскресенье, 21 декабря во дворце спорта им. Высоцкого прошел матч регулярного сезона чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между ЦСК ВВС и "Норильском".

Игра началась только в 18:20, за 10 минут до старта во дворце отключился свет из-за аварии на сети, но вскоре матч был возобновлен.

Уже на 2 минуте встречи "летчики" в большинстве вышли вперед, с передачи Ганабина шайбу забросил Крикуненко — 1:0. В середине игрового отрезка гости сравняли счет, Шевченко отдал на свободного Голоднюка, а Сергей сильно бросил под перекладину — 1:1.

Ближе к концу периода подопечные Эдуарда Занковца вновь реализовали свой момент, играя в меньшинстве Червоненко перехватил шайбу в центре поля, выбежал вместе с Галимовым и Айдар переправил снаряд в ворота Никитина — 2:1.

Во второй двадцатиминутке волжане укрепили свое преимущество, свое имя в протокол занес Барабанов — 3:1. В последний раз Владимир при домашних трибунах поставил точку в матче с "Бураном" в овертайме. В середине периода хоккеисты "Норильска" стали чаще бросать по воротам Попова, но Денис неоднократно спасал команду.

В заключительном игровом отрезке самарцы создавали много острых моментов, но за 7:32 до конца гости в большинстве сократили отставание, отличился Аксенов — 3:2. Через 3 минуты соперник сравнивает счет в матче, с передачи Аксенова шайбу забросил Мокин — 3:3. Основное время закончилось и игра перешла в овертайм.

Уже во второй позиционной атаке хозяева получили право на буллит, но Галимов его не реализовал, чем воспользовались гости и Голоднюк оформил дубль — 3:4.

Волжане прервали победную серию из 7 игр подряд и опустились на 11 строчку в турнирной таблице с 45 очками.

Следующий матч "летчики" проведут 23 декабря дома против красноярского "Сокола".