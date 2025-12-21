16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦСК ВВС уступили в овертайме "Норильску" — 3:4 В составе ХК "Лада" произошли изменения Хоккейная "Лада" проиграла ЦСКА "Ладья" обыграла "Красноярских рысей" Следж-хоккейный клуб "Лада" дебютировал в Высшей лиге чемпионата России

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС уступили в овертайме "Норильску" — 3:4

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 21 декабря во дворце спорта им. Высоцкого прошел матч регулярного сезона чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между ЦСК ВВС и "Норильском".

Игра началась только в 18:20, за 10 минут до старта во дворце отключился свет из-за аварии на сети, но вскоре матч был возобновлен.

Уже на 2 минуте встречи "летчики" в большинстве вышли вперед, с передачи Ганабина шайбу забросил Крикуненко — 1:0. В середине игрового отрезка гости сравняли счет, Шевченко отдал на свободного Голоднюка, а Сергей сильно бросил под перекладину — 1:1.

Ближе к концу периода подопечные Эдуарда Занковца вновь реализовали свой момент, играя в меньшинстве Червоненко перехватил шайбу в центре поля, выбежал вместе с Галимовым и Айдар переправил снаряд в ворота Никитина — 2:1.

Во второй двадцатиминутке волжане укрепили свое преимущество, свое имя в протокол занес Барабанов — 3:1. В последний раз Владимир при домашних трибунах поставил точку в матче с "Бураном" в овертайме. В середине периода хоккеисты "Норильска" стали чаще бросать по воротам Попова, но Денис неоднократно спасал команду.

В заключительном игровом отрезке самарцы создавали много острых моментов, но за 7:32 до конца гости в большинстве сократили отставание, отличился Аксенов — 3:2. Через 3 минуты соперник сравнивает счет в матче, с передачи Аксенова шайбу забросил Мокин — 3:3. Основное время закончилось и игра перешла в овертайм.

Уже во второй позиционной атаке хозяева получили право на буллит, но Галимов его не реализовал, чем воспользовались гости и Голоднюк оформил дубль — 3:4.

Волжане прервали победную серию из 7 игр подряд и опустились на 11 строчку в турнирной таблице с 45 очками.

Следующий матч "летчики" проведут 23 декабря дома против красноярского "Сокола".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4