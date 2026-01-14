ЦСК ВВС пополнился нападающим "Южного Урала"

Из "Южного Урала" в ЦСК ВВС в обмен на денежную компенсацию переходит нападающий Илья Литвинов, сообщает пресс-служба самарского клуба.
В сезоне 2024/25 форвард провел 64 матча и набрал 25 (14+11) очков по системе "гол+пас". В текущем сезоне хоккеист сыграл 36 матчей, набрав 11 (5+6) очков.
Новичок ЦСК ВВС будет выступать под 81-м номером.
Контракт подписан до конца сезона 2025/26.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!