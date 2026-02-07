16+
Хоккей Спорт

Хоккеисты ЦСК ВВС обыграли "Торос" — 2:4

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 7 февраля, хоккеисты ЦСК ВВС в Нижнекамске сыграли с "Торосом".

Самарцы открыли счет в первом периоде благодаря точному броску Даниила Анопа в большинстве. Хозяева быстро ответили тем же.

Во второй двадцатиминутке ЦСК ВВС вышел вперед усилиями Ильи Литвинова, но "Торос" опять сумел восстановить равновесие в третьем периоде.

В решающем отрезке волжане проявили хладнокровие. Валентин Демченко вывел ЦСК ВВС вперед, а точку в матче поставил Максим Белоусов, поразив пустые ворота. Итоговый счет — 2:4.

Следующую игру самарцы проведут 9 февраля в Перми с "Молотом".

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

