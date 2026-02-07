Хоккеисты ЦСК ВВС обыграли "Торос" — 2:4

В субботу, 7 февраля, хоккеисты ЦСК ВВС в Нижнекамске сыграли с "Торосом".

Самарцы открыли счет в первом периоде благодаря точному броску Даниила Анопа в большинстве. Хозяева быстро ответили тем же.

Во второй двадцатиминутке ЦСК ВВС вышел вперед усилиями Ильи Литвинова, но "Торос" опять сумел восстановить равновесие в третьем периоде.

В решающем отрезке волжане проявили хладнокровие. Валентин Демченко вывел ЦСК ВВС вперед, а точку в матче поставил Максим Белоусов, поразив пустые ворота. Итоговый счет — 2:4.

Следующую игру самарцы проведут 9 февраля в Перми с "Молотом".