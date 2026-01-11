"Ладья" обыграла "Молот"

К матчу против "Молота" волжане подошли с серией из семи побед. Пермяки в минувшем туре неожиданно для многих в гостях нанесли поражение "Стальным Лисам" (6:3).
В заявке "Ладьи" оказались три новобранца — защитник Александр Петров, нападающие Матвей Тофт и Семен Малков, совсем недавно пополнившие тольяттинскую команду.
На 36-й минуте волжане вышли вперед после того, как Федор Горшков добил шайбу после броска партнера. Гости на 56-й минуте отыгрались, реализовав большинство (Карим Садыков).
Победу "Ладье" в овертайме принес Марат Павлов, реализовавший большинство.
Тольяттинцы продлили свою победную серию.
"Ладья" — МХК "Молот" — 2:1 ОТ (0:0; 1:1; 0:0; 1:0)
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!