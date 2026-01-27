ЦСК ВВС проиграл АКМ

В понедельник, 26 января, ХК ЦСК ВВС на домашнем льду уступил АКМ со счетом 0:2, сообщает пресс-служба "летчиков".

Исход встречи во многом был решен в первом периоде, в котором гости сумели дважды поразить ворота хозяев.

В дальнейшем "летчики" владели инициативой, активно шли вперед и значительно превзошли соперника по количеству бросков — 70 против 36, а также по броскам в створ — 46 против 22. Однако реализовать созданные моменты не удалось.

Команда боролась до финальной сирены, но изменить счет на табло не смогла.