16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" потерпела поражение от "Омских Ястребов" ЦСК ВВС проиграл АКМ "Лада" уступила московскому "Динамо" ЦСК ВВС расторг контракт с нападающим Николаем Владимировым Хоккеисты "Лады" обыграли московский "Динамо" - 2:1

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС проиграл АКМ

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 26 января, ХК ЦСК ВВС на домашнем льду уступил АКМ со счетом 0:2, сообщает пресс-служба "летчиков".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Исход встречи во многом был решен в первом периоде, в котором гости сумели дважды поразить ворота хозяев.

В дальнейшем "летчики" владели инициативой, активно шли вперед и значительно превзошли соперника по количеству бросков — 70 против 36, а также по броскам в створ — 46 против 22. Однако реализовать созданные моменты не удалось.

Команда боролась до финальной сирены, но изменить счет на табло не смогла. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1