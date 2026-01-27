ЦСК ВВС проиграл АКМ

В понедельник, 26 января, ХК ЦСК ВВС на домашнем льду уступил АКМ со счетом 0:2, сообщает пресс-служба "летчиков".
Исход встречи во многом был решен в первом периоде, в котором гости сумели дважды поразить ворота хозяев.
В дальнейшем "летчики" владели инициативой, активно шли вперед и значительно превзошли соперника по количеству бросков — 70 против 36, а также по броскам в створ — 46 против 22. Однако реализовать созданные моменты не удалось.
Команда боролась до финальной сирены, но изменить счет на табло не смогла.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!