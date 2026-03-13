В Отрадном экс‑руководитель бюро медико‑социальной экспертизы пойдёт под суд по делу о взятках

Прокуратура Отрадного Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей руководительницы БМСЭ. Бывшая чиновница обвиняется в получении взяток и служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По данным следствия за три года в период с апреля 2019 года по июнь 2022 года обвиняемая незаконно оформила инвалидность семи гражданам и через посредников получила 280 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Отрадненский городской суд.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.