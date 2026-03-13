В Отрадном экс‑руководитель бюро медико‑социальной экспертизы пойдёт под суд по делу о взятках

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Отрадного Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей руководительницы БМСЭ. Бывшая чиновница обвиняется в получении взяток и служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.