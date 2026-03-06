16+
Суды Происшествия

Производители смертельного сидра не смогли оспорить приговор

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 6 марта, Самарский областной суд оставил в силе приговор по делу Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна. Их судили за производство смертельного напитка "Мистер Сидр", после употребления которого скончались 50 человек.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, волна отравлений разливным сидром прокатилась по нескольким регионам в мае 2023 года. Наибольшее число пострадавших, а всего отравилось более 100 человек, пришлось на Самарскую и Ульяновскую области.

Было установлено, что опасный алкоголь производил предприниматель из Самары Анар Гусейнов, руководивший ООО "Анди". Он работал вместе с Айрапетяном, который поставлял ему спирт. Чтобы сократить технические расходы и временные затраты, мужчины пренебрегли соблюдением естественной технологии создания сидра (длительное брожение яблочного сусла), а процедуру заменили, добавив в растворимый сок этиловый спирт.

С мая по июнь Айрапетян приобрел не менее 4 тыс. литров спирта, который был похищен со склада ГУ МВД России по Самарской области. Предприниматели не проверили алкоголь на качество и безопасность, и это оказалось фатальной ошибкой, поскольку спирт был не этиловым, а метиловым.

В итоге яд использовали для приготовления более 48 тыс. литров сидра под названиями "Мистер Сидр" и "Лето Сидр". А чтобы обмануть покупателей, его разлили в тару с этикетками, содержащими ложные данные о натуральном составе. Им удалось продать свыше 30 тыс. литров фальсификата.

Айрапетяну и Гусейнову вменили ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности").

В сентябре 2025 г. Красноглинский районный суд приговорил Гусейнова к девяти годам колонии общего режима, Айрапетяна - к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. 

Осужденные и их защитники попытались оспорить приговор. Однако судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда оставила приговор без изменения.

Также напомним, что в феврале 2024 г. приговор выслушали отец и сын Егоровы и сотрудник полиции Иван Гребенкин, который воровали злополучный спирт со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области.

