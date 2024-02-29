Вынесен приговор по делу "Мистера Сидра", от которого погибли десятки людей

В четверг, 29 февраля, суд Советского района Самары огласил приговор бывшему полицейскому Ивану Гребенкину, а также его знакомым — отцу и сыну Егоровым. Их обвиняли в хищении метилового спирта, ставшего причиной гибели свыше 40 человек (по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Напомним, в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях, более 100 человек отравились алкогольным напитком "Мистер Сидр". Более четырех десятков человек скончались. По версии следствия, опасный алкоголь производил предприниматель из Самары Анар Гусейнов. В отношении него возбудили уголовное дело.

Позже выяснилось, что в напитке "Мистер Сидр" содержался метиловый спирт. Это сырье Гусейнову продал Артем Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. А Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении последней троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу.

По версии следствия, мужчины украли 6 тыс. л метилового спирта, изъятого правоохранителями еще в 2012 году. В течение трех недель в дни дежурств полицейский шесть раз пропускал "Газель" на территорию охраняемого объекта. Его сообщники Егоровы насосом перекачивали жидкость из хранилищ в пустые емкости и вывозили. При этом мужчины были уверены, что крадут этиловый спирт, безопасный для людей. Продали похищенное за 102 тыс. рублей.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, суд назначил бывшему полицейскому три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Двое других подсудимых получили три года и три месяца, а также три с половиной года в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Меж тем Гусейнов и Айрапетян пока под следствием. Их обвиняют в производстве продукции, которая не отвечает требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

После трагедии с сидром министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений. Также уволен начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" полковник внутренней службы Александр Ремнев.

Место Сафронова занял Сергей Басак, а место Ремнева — Николай Штыров.