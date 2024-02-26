"Он же не убийца": адвокат требует отпустить производителя смертельного "Мистера Сидра"

В понедельник, 26 февраля, Самарский областной суд рассмотрел жалобу на содержание под стражей 35-летнего гражданина РФ Анара Гусейнова, производителя "Мистера Сидра", от отравления которым умерли десятки людей по всей стране. Адвокат Гусейнова Вусал Шейдаев в тот день выступил в суде с длинной речью.

Напомним, в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях, по данным Минздрава, более 100 человек отравились алкогольным напитком "Мистер Сидр". По информации Следственного комитета РФ, более четырех десятков человек скончались. По версии следствия, опасный алкоголь производил предприниматель из Самары Анар Гусейнов. В результате в отношении него возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что в напитке "Мистер Сидр" содержался метиловый спирт. Это сырье Гусейнову продал Артем Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. Оказалось, что Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу.

По версии следствия, мужчины украли 6 тыс. л метилового спирта, изъятого правоохранителями еще в 2012 году. В течение трех недель в дни дежурств полицейский шесть раз пропускал "Газель" на территорию охраняемого объекта. Его сообщники Егоровы насосом перекачивали жидкость из хранилищ в пустые емкости и вывозили. При этом мужчины были уверены, что крадут этиловый спирт, безопасный для людей. Продали похищенное за 102 тыс. рублей. Дело Егоровых и Гребенкина сейчас рассматривает суд Советского района Самары. А дело в отношении Гусейнова еще расследуют.

Как утверждал адвокат Вусал Шейдаев 26 февраля в облсуде, индивидуальный предприниматель и учредитель ООО "Анди" Анар Гусейнов скрываться не собирается и даже помогал следствию разоблачить всех участников преступной схемы.

"Нам с июня каждый раз говорят, что необходимо предъявить новое обвинение. Гусейнов признает вину и сотрудничает. Что нового ему можно предъявить? Ему нового обвинения никто не предъявил, вот он просто так там сидит. Никакие следственные действия не проводятся, а когда я начинаю указывать на это, то приходят и задают какой-то один уточняющий вопрос", - сказал в облсуде адвокат Вусал Шейдаев.

По его словам, есть твердое доказательство, что Гусейнов не пытался скрыться.

"Гусейнов был задержан на месте производства лишь спустя двое суток. Приехали сотрудники полиции на место производства 4-го числа, а задержали его почти в ночь на 6-е. Он спокойно находился на месте, там был и я, мы сообщали о том, куда была продукция поставлена, оперативникам. Гусейнов работал с оперативными сотрудниками. В кармане у него находились загранпаспорт, права, деньги, достаточные, чтоб уехать. Но он не скрывался до своего задержания", - говорит адвокат.

Кстати, юрист считает, что некоторые "чудо-продавцы" до сих пор держат у себя "Мистер Сидр", а Гусейнов мог бы помочь проверить это. Помочь бизнесмен, мол, хотел и с организацией похорон.

"Стороной защиты ходатайство предоставлялось, чтоб нам предоставили контакты потерпевших, чтоб он начал по чуть-чуть выплачивать ущерб. Но нам ответили, что это тайна следствия", - утверждает адвокат.

В пользу Гусейнова Анара Оглы, по мнению его защитника Вусала Шейдаева, говорит и то, что он является гражданином РФ и у него есть квартира в собственности.

"К тому же Верховный Суд уже говорил, что предпринимателей не нужно держать под стражей. Он же не убийца, не вор. Сотрудники полиции, которые знали, какое именно сырье продают, задержаны с его слов. Остальные участники тоже задержаны после его показаний. Он всячески содействует следствию", - говорит адвокат.

Впрочем, представитель прокуратуры в суде отметила, что последнее постановление Советского районного суда Самары о продлении содержания под стражей Гусейнову законно и обоснованно, а у правоохранителей много работы над расследованием. В том числе потому, что отравились и погибли люди в разных регионах страны.

"Ряд эпизодов инкриминируются в различных субъектах РФ", - подчеркнула представитель прокуратуры.

С правоохранителями и судом первой инстанции согласился и областной суд - Гусейнова оставили под стражей.