В Самаре начали суд по делу смертельного "Мистера Сидра"

Во вторник, 14 ноября, суд Советского района Самары начал рассматривать по существу первое дело "Мистера Сидра". На скамье подсудимых сейчас находятся бывший полицейский Иван Гребенкин, а также отец и сын Егоровы.

Все трое мужчин пришли в зал под конвоем в черных одеяниях и в черных медицинских масках на лицах - видимо, понимая, что в зале будет много журналистов с камерами. Общаться с представителями СМИ все трое отказываются. А на вопросы суда об их отношении к предъявленному обвинению говорят, что дадут показания позже - ни слов раскаяния, ни просьб о прощении у них нет.

Напомним, в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях, по данным Минздрава, более 100 человек отравились алкогольным напитком "Мистер Сидр". По информации Следственного комитета РФ, более четырех десятков человек скончались. По версии следствия, опасный алкоголь производил предприниматель из Самары Анар Гусейнов. В результате в отношении него возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что в напитке "Мистер Сидр" содержался метиловый спирт. Это сырье Гусейнову продал Артем Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. Оказалось, что Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили спирт со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении троицы возбудили уголовное дело о покушении на кражу.

По версии следствия, мужчины украли 6 тыс. л метилового спирта, изъятого правоохранителями еще в 2012 году. В течение трех недель в дни дежурств полицейский шесть раз пропускал "Газель" на территорию охраняемого объекта. Его сообщники Егоровы насосом перекачивали жидкость из хранилищ в пустые емкости и вывозили. При этом мужчины были уверены, что крадут этиловый спирт, безопасный для людей. Продали похищенное за 102 тыс. рублей.

Как уточнил 14 ноября представитель прокуратуры, Егоровых и Гребенкина обвиняют в том, что они вступили в сговор для тайного хищения чужого имущества.

"Соучастники разработали план и распределили роли, согласно которым кража будет совершаться в несколько этапов в даты дежурства Гребенкина. Последний должен обеспечить Егоровым беспрепятственный проезд на территорию склада к похищаемой продукции, наблюдение за окружающей обстановкой во избежание пресечения хищения, а также свободный вывоз похищенного с охраняемой территории. В свою очередь, Егоровы, используя приисканную ими грузовую автомашину и техническое оборудование, на территории склада должны осуществлять переливание продукции в заранее приготовленные емкости, а затем вывезти ее с охраняемой территории и реализовать, а вырученные деньги поделить между собой и Гребенкиным. Во исполнение преступного плана Егоровы приискали две пластиковые емкости объемом 1 тысяча литров каждая, электрический насос, автомобиль марки ГАЗ-3302 под управлением его владельца Джанаева, не осведомленного о преступных намерениях", - рассказала версию следствия гособвинитель.

Предполагается, что похищали сырье в мае 2023 года.

14 ноября выступила и представитель потерпевших - начальник правового отдела ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Она подтвердила, что вывезенное сырье находилось на территории склада на ответственном хранении. Соответственно, складу был причинен ущерб. Планируется, что на ближайших заседаниях суда зададут вопросы и другим свидетелям по делу. Адвокаты подсудимых от комментариев для СМИ пока отказались.