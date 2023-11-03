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Суды Происшествия

Суд начал рассматривать первое дело "Мистера Сидра"

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Советского района Самары начали рассматривать уголовное дело о краже метилового спирта со склада МВД. По версии следствия, происшествие привело к гибели десятков людей.

Напомним, в мае 2023 г. в нескольких регионах России, в том числе в Самарской и Ульяновской областях, по данным Минздрава, более 100 человек отравились алкогольным напитком "Мистер Сидр". Несколько десятков людей скончались. Производил опасный алкоголь предприниматель из Самары Анар Гусейнов. В результате в отношении него возбудили уголовное дело.

Позже выяснилось, что в напитке "Мистер Сидр" содержался метиловый спирт. Это сырье Гусейнову продал Артем Айрапетян, который, в свою очередь, купил его у отца и сына Егоровых. Оказалось, что Егоровы вместе с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили его со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области", который Гребенкин охранял. В отношении троицы возбудили уголовное дело по факту хищения (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, мужчины украли 6 тыс. л метилового спирта, изъятого правоохранителями еще в 2012 году. В течение трех недель в дни дежурств полицейский шесть раз пропускал "Газель" на территорию охраняемого объекта. Его сообщники Егоровы насосом перекачивали жидкость из хранилищ в пустые емкости и вывозили. При этом мужчины были уверены, что крадут этиловый спирт, безопасный для людей. Продали похищенное за 102 тыс. рублей.

Рассматривать дело о краже начал суд Советского района Самары 3 ноября. Как стало известно в этот день в суде, в окончательном обвинении Егоровым и Гребенкину предъявили хищение 6 тыс. литров продукции. Она содержала метиловый спирт объемными долями от 78,6% до 99,5%. Покушение на кражу отягчает и незаконное проникновение в хранилище. На первом заседании всем троим продлили арест — на ближайшие три месяца. А следующее заседание назначили на 14 ноября. На нем сторона обвинения представит доказательства.

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