В Курумоче построят гостиницу "3А Самара"

В Самарскую область заходит федеральная сеть отелей "3А Отель". Компания "ТриА Девелопмент" планирует построить дорожную гостиницу "3А Самара" в с. Курумоч. Информация раскрыта в обновленном перечне стратегических инвестиционных проектов, реализуемых в регионе.

Гостиницу разместят около развязки на трассе М5. Планируется, что проект будет реализован в 2026-2029 годах. Его стоимость составит 221 млн рублей.

Площадь участка под гостиницу составляет 8 тыс. кв. м. Его кадастровая стоимость - 5,9 млн рублей.

"ТриА Девелопмент" развивает сеть гостиниц по всей стране. По данным на июнь этого года, в сеть входили 16 объектов. Заявлялось о планах довести их число до 100. В основном отели "3А" расположены на федеральных трассах. Они строятся по типовым проектам - два этажа, 45-49 номеров, круглосуточное кафе и бесплатная парковка.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "ТриА Девелопмент" было учреждено в 2021 г. в Москве. 50% компании принадлежит питерскому АО "Атриум", еще по 25% - Александру Корешеву и Ирине Филатовой. Выручка компании в 2025 году составляла 72,5 млн руб., убыток - 678 млн рублей. На балансе "ТриА Девелопмент" числятся активы на 4,9 млрд рублей. Тем же собственникам в тех же долях принадлежит московское ООО "ТриА Гостеприимство". Выручка этой компании по итогам прошлого года составила 434,9 млн руб., убыток - 41 млн рублей.

Структура владения АО "Атриум" не раскрывается. Директором компании выступает Валерий Вилков, который также возглавляет московское АО "Энергия инноваций" - головной компании группы "Национальная энергетическая компания", крупного производителя электротехнической продукции. Выручка "Энергии инноваций" в 2025 г. составила 24,1 млрд руб., чистая прибыль - 24 млрд рублей.