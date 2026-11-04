В Курумоче построят гостиницу "3А Самара"

В Самарскую область заходит федеральная сеть отелей "3А Отель". Компания "ТриА Девелопмент" планирует построить дорожную гостиницу "3А Самара" в с. Курумоч. Информация раскрыта в обновленном перечне стратегических инвестиционных проектов, реализуемых в регионе.
Гостиницу разместят около развязки на трассе М5. Планируется, что проект будет реализован в 2026-2029 годах. Его стоимость составит 221 млн рублей.
Площадь участка под гостиницу составляет 8 тыс. кв. м. Его кадастровая стоимость - 5,9 млн рублей.
"ТриА Девелопмент" развивает сеть гостиниц по всей стране. По данным на июнь этого года, в сеть входили 16 объектов. Заявлялось о планах довести их число до 100. В основном отели "3А" расположены на федеральных трассах. Они строятся по типовым проектам - два этажа, 45-49 номеров, круглосуточное кафе и бесплатная парковка.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "ТриА Девелопмент" было учреждено в 2021 г. в Москве. 50% компании принадлежит питерскому АО "Атриум", еще по 25% - Александру Корешеву и Ирине Филатовой. Выручка компании в 2025 году составляла 72,5 млн руб., убыток - 678 млн рублей. На балансе "ТриА Девелопмент" числятся активы на 4,9 млрд рублей. Тем же собственникам в тех же долях принадлежит московское ООО "ТриА Гостеприимство". Выручка этой компании по итогам прошлого года составила 434,9 млн руб., убыток - 41 млн рублей.
Структура владения АО "Атриум" не раскрывается. Директором компании выступает Валерий Вилков, который также возглавляет московское АО "Энергия инноваций" - головной компании группы "Национальная энергетическая компания", крупного производителя электротехнической продукции. Выручка "Энергии инноваций" в 2025 г. составила 24,1 млрд руб., чистая прибыль - 24 млрд рублей.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?