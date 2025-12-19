Самарская область предлагает инвесторам льготы по налогу на имущество

В Самарской области реализуются специальные льготы по налогу на имущество для инвесторов как одна из преференциальных опций. Она распространяется на новое оборудование и объекты, что стимулирует модернизацию промышленности.
Создание комфортного инвестклимата и привлечение бизнеса в регион - приоритетная задача, обозначенная губернатором Вячеславом Федорищевым. "Партнерские отношения позволят открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в импортозамещающей", - отмечал ранее глава региона.
Так, с 1 января льгота будет составлять 50% налога (ставка налога - 1,1%). Ключевые условия для получения льготы - статус инвестора, приоритетные виды деятельности, объем инвестиций, создание рабочих мест, сроки применения. Срок действия льготы - от двух до пяти лет.
От уплаты налога на имущество освобождаются организации-концессионеры, являющиеся стороной концессионных соглашений, заключенных с Самарской областью. Для инвестиционных проектов, реализуемых на территории Октябрьска, Чапаевска, Похвистнево, срок применения льготы увеличивается на два года.
"Уменьшение налога на имущество в первые годы после запуска производства позволит инвесторам быстрее окупить вложенные средства. Мы системно и поэтапно создаем условия, при которых бизнесу выгодно приходить в наш регион, создавать здесь современные производства и выпускать конкурентоспособную продукцию", - акцентировал зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Подробнее о мере поддержки - на сайте.
Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.
