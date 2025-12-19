16+
Инвестиции Экономическая политика

Самарская область предлагает инвесторам льготы по налогу на имущество

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области реализуются специальные льготы по налогу на имущество для инвесторов как одна из преференциальных опций. Она распространяется на новое оборудование и объекты, что стимулирует модернизацию промышленности.

Создание комфортного инвестклимата и привлечение бизнеса в регион - приоритетная задача, обозначенная губернатором Вячеславом Федорищевым. "Партнерские отношения позволят открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в импортозамещающей", - отмечал ранее глава региона.

Так, с 1 января льгота будет составлять 50% налога (ставка налога - 1,1%). Ключевые условия для получения льготы - статус инвестора, приоритетные виды деятельности, объем инвестиций, создание рабочих мест, сроки применения. Срок действия льготы - от двух до пяти лет.

От уплаты налога на имущество освобождаются организации-концессионеры, являющиеся стороной концессионных соглашений, заключенных с Самарской областью. Для инвестиционных проектов, реализуемых на территории Октябрьска, Чапаевска, Похвистнево, срок применения льготы увеличивается на два года.

"Уменьшение налога на имущество в первые годы после запуска производства позволит инвесторам быстрее окупить вложенные средства. Мы системно и поэтапно создаем условия, при которых бизнесу выгодно приходить в наш регион, создавать здесь современные производства и выпускать конкурентоспособную продукцию", - акцентировал зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Подробнее о мере поддержки - на сайте.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

