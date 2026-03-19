16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

В с. Воскресенка Волжского района определили судьбу спорного земельного участка

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 216
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство градостроительной политики Самарской области рассмотрело инициативу по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного на ул. Приозерная, 165 в с. Воскресенка, с целью последующего размещения объекта религиозного назначения. По итогам рассмотрения принято отрицательное заключение.

Напомним, ранее в с. Воскресенка состоялись публичные слушания по инициативе собственника участка, заинтересованного в смене его функционального назначения. Мероприятие собрало более 50 местных жителей, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности граждан в вопросы развития территории. Для тех, кто не смог присутствовать лично, была предусмотрена возможность дистанционного волеизъявления через портал "Госуслуги". Более 70% участников слушаний высказались против изменения вида использования земельного участка.

Как отметили в администрации Волжского района, именно мнение жителей стало определяющим при выработке итогового решения.

"Моя позиция неизменна: открытый диалог с людьми и их активная общественная позиция — это ключевые факторы при принятии решений, определяющих жизнь наших сёл. Мнение большинства услышано и стало решающим", — прокомментировал итоги глава муниципального образования Александр Шарков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5