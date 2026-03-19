В с. Воскресенка Волжского района определили судьбу спорного земельного участка

Министерство градостроительной политики Самарской области рассмотрело инициативу по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного на ул. Приозерная, 165 в с. Воскресенка, с целью последующего размещения объекта религиозного назначения. По итогам рассмотрения принято отрицательное заключение.

Напомним, ранее в с. Воскресенка состоялись публичные слушания по инициативе собственника участка, заинтересованного в смене его функционального назначения. Мероприятие собрало более 50 местных жителей, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности граждан в вопросы развития территории. Для тех, кто не смог присутствовать лично, была предусмотрена возможность дистанционного волеизъявления через портал "Госуслуги". Более 70% участников слушаний высказались против изменения вида использования земельного участка.

Как отметили в администрации Волжского района, именно мнение жителей стало определяющим при выработке итогового решения.

"Моя позиция неизменна: открытый диалог с людьми и их активная общественная позиция — это ключевые факторы при принятии решений, определяющих жизнь наших сёл. Мнение большинства услышано и стало решающим", — прокомментировал итоги глава муниципального образования Александр Шарков.