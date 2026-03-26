В Самарской области при пожаре в квартире погиб ребенок

В среду, 25 марта, в 23:00 в ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в пос. Глушицкий Большечерниговского района.
Пожар произошел в квартире на первом этаже. Возгорание удалось ликвидировать в 1:50 на площади 30 кв. метров.
При пожаре погибла 6-летняя девочка. Сообщается, что мамы дома не было, она работала в ночную смену.
"Экспертами испытательной пожарной лаборатории установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Как известно, ранее управляющей компанией было выдано предписание хозяйке о замене электрики в квартире", - отмечается в сообщении.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !