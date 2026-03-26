В Самарской области при пожаре в квартире погиб ребенок

В среду, 25 марта, в 23:00 в ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в пос. Глушицкий Большечерниговского района.

Пожар произошел в квартире на первом этаже. Возгорание удалось ликвидировать в 1:50 на площади 30 кв. метров.

При пожаре погибла 6-летняя девочка. Сообщается, что мамы дома не было, она работала в ночную смену.

"Экспертами испытательной пожарной лаборатории установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Как известно, ранее управляющей компанией было выдано предписание хозяйке о замене электрики в квартире", - отмечается в сообщении.