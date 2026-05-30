Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о покушении на участника СВО в Самаре

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о покушении на убийство участника СВО в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 18 мая около полуночи участник СВО, добровольно принимавший участие в боевых действиях на территории Украины, провожал свою девушку до дома. В районе дома № 220 по ул. Ташкентской на него напали трое. Мужчину избили до состояния комы, забрали часы, кошелек. 19 мая ему была проведена операция на мозге с трепанацией черепа.

Мужчина провел пять дней на грани жизни и смерти в городской клинической больнице им. Семашко — в крайне тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ. 25 мая он вышел из комы, пришел в сознание, начал дышать самостоятельно. 27 мая он начал говорить.

При этом, по словам брата потерпевшего, уголовное дело не возбуждено и показания не отбирали. Меж тем родные хотят, чтобы обидчики были наказаны по закону.

"Следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — сообщают в следкоме. — Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Ламонову М.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах".