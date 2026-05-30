Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о покушении на участника СВО в Самаре

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о покушении на убийство участника СВО в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, 18 мая около полуночи участник СВО, добровольно принимавший участие в боевых действиях на территории Украины, провожал свою девушку до дома. В районе дома № 220 по ул. Ташкентской на него напали трое. Мужчину избили до состояния комы, забрали часы, кошелек. 19 мая ему была проведена операция на мозге с трепанацией черепа.
Мужчина провел пять дней на грани жизни и смерти в городской клинической больнице им. Семашко — в крайне тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ. 25 мая он вышел из комы, пришел в сознание, начал дышать самостоятельно. 27 мая он начал говорить.
При этом, по словам брата потерпевшего, уголовное дело не возбуждено и показания не отбирали. Меж тем родные хотят, чтобы обидчики были наказаны по закону.
"Следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), — сообщают в следкоме. — Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области Ламонову М.Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах".
Последние комментарии
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!