Экс-сотрудница промпредприятия Самары пойдет под суд по обвинению в получении коммерческого подкупа

Следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя отдела промышленного предприятия, обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 2018 года по 2024 г. фигурантка неоднократно получала от представителей подрядных организаций деньги в качестве коммерческого подкупа — не менее 5% от стоимости поставленной продукции в рамках договоров на поставку канцелярских принадлежностей, спецодежды, химических средств. Всего ей было получено более 2 млн руб. за беспрепятственное исполнение условий договоров.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.