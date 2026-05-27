В Самаре вскрыли попытку дать взятку за отказ от сноса незаконного магазина

Суд вынес приговор жителю Самары по фамилии Михалкин. Как установили служители Фемиды, он незаконно пытался уговорить подрядчика не сносить его торговую точку.
Согласно материалам суда, события развивались в Советском районе Самары. Сотрудники отдела потребрынка администрации района занимались проверками для демонтажа торговых точек, которые не имеют разрешения или права собственности на земельный участок. При проверке выявили незарегистрированный торговый павильон на пересечении ул. Промышленности и Гагарина.
На павильоне был указан номер телефона хозяина. Последнего вызвали в администрацию, где тот признался, что нужных документов на магазин у него нет. Владелец торговой точки обещал получить документы и сказал, что если не получится — вывезет павильон сам. Через некоторое время сотрудники администрации выяснили, что документы торговец не получил, но и павильон не вывез.
Позже для сноса павильона представители администрации нашли подрядчика. А еще через некоторое время подрядчик обратился с заявлением к правоохранителям и сообщил, что ему предлагают незаконное вознаграждение, чтоб он не сносил торговую точку.
В итоге был проведен оперативный эксперимент, торговца задержали с конвертом, в котором были 100 тыс. рублей. Сам торговец вину признал частично: мол, деньги давал, но поскольку ему угрожали снести павильон. А о том, что павильон включен в реестр объектов незаконного строительства, ему якобы не было известно.
За покушение на дачу взятки мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей. Апелляционная инстанция недавно оставила приговор в силе.
Последние комментарии
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.