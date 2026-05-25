В Самаре мошенники выманили у женщины 1,5 млн рублей

В полицию Самары обратилась 50-летняя жительница с заявлением о хищении свыше 1,5 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

На телефон потерпевшей позвонил неизвестный под видом "сотрудника правоохранительных органов". Он убедил женщину, что ее деньги нужно задекларировать. Местная жительница по инструкции мошенников сняла деньги и передала незнакомцу у своего подъезда.

По данному факту возбуждено уголовное дело.