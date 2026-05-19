В новогоднюю ночь самарскую студентку обокрал неизвестный и положил чужие деньги себе на счет

В Самаре мужчина обвиняется полицейскими в краже денег из сумки, оставленной студенткой без присмотра в баре в новогоднюю ночь, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Следователи Промышленного района завершили расследование уголовного дела по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину" в отношении 22-летнего мужчины, работающего вахтовым методом.
В январе в полицию обратилась 22-летняя студентка одного из местных учебных заведений. Она заявила о хищении 18 тысяч рублей, находившихся в сумке, которую она ненадолго оставила без присмотра на стуле в баре на Московском шоссе в Октябрьском районе города.
Правоохранители по камерам установили, что с 2 до 6 утра 1 января, находясь в баре, злоумышленник взял сумку студентки, похитил из нее деньги, после чего клатч оставил в одном из залов бара и скрылся.
Оперуполномоченные изучили маршрут его передвижения: на такси мужчина доехал до банкомата, расположенного на ул. Аэродромной, где внес на свою банковскую карту 16 тыс. рублей.
Мужчину задержали, после чего он раскаялся в содеянном.
"В настоящее время следователем полиции фигуранту избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу", - отмечается в сообщении.
