Исполнять обязанности главного тренера ФК "Акрон" будет Мурат Искаков

ТОЛЬЯТТИ. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По решению руководства ФК "Акрон" все тренеры, входившие в тренерский штаб Заура Тедеева, продолжат работу с командой на период стыковых игр за право остаться в МИР РПЛ, а исполнять обязанности главного тренера будет Мурат Искаков, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ФК "Акрон"

В стыковых играх "Акрон" в двухматчевом противостоянии встретится с "Ротором". 20 мая тольяттинцы сыграют в Волгограде, а 23 числа примут соперника на "Солидарность Самара Арене".

Напомним, 17 мая, после матча с "Крыльями Советов", в котором "Акрон" уступил самарскому клубу со счетом 1:4, на сайте тольяттинского ФК появилось заявление об увольнении тренера команды Заура Тедеева.

Заур Тедеев возглавлял команду с декабря 2023 года. Под руководством этого тренера "Акрон" оформил повышение в классе по итогам сезона 2023/24.

Мурат Искаков вошел в тренерский штаб "Акрона" в 2024 году. 

Он был профессиональным игроком и выступал на позиции защитника за "Автозапчасть", армавирское "Торпедо", нальчикский "Спартак" и клубы из Казахстана. Тренерскую карьеру Искаков начинал в родном Нальчике, затем работал в качестве помощника главного тренера в "Локомотиве", "Анжи", "Кубани" и сборной Казахстана.

С 2016 по 2018 гг. Мурат Салимович входил в тренерский штаб "Тамбова", а с мая 2018 года по апрель 2019 года возглавлял команду, которая по итогам сезона вышла в РПЛ. Затем специалист руководил курским "Авангардом", а с февраля 2020 года присоединился к штабу Владимира Федотова в "Сочи", вместе с которым добился серебряных медалей по итогам сезона 2021/22. А впоследствии, перебравшись в ЦСКА, - второго места в элите и FONBET Кубка России по итогам сезона 2022/23.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

