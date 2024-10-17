Тренерский штаб футбольного "Акрона" пополнил Мурат Искаков

Мурат Искаков в последние годы работал в "Сочи" и ЦСКА с Владимиром Федотовым, сообщает пресс-служба ФК "Акрон".

Он был профессиональным игроком и выступал на позиции защитника за "Автозапчасть", армавирское "Торпедо", нальчикский "Спартак" и клубы из Казахстана. Тренерскую карьеру Искаков начинал в родном Нальчике, затем работал в качестве помощника главного тренера в "Локомотиве", "Анжи", "Кубани" и сборной Казахстана.

С 2016 по 2018 гг. Мурат Салимович входил в тренерский штаб "Тамбова", а с мая 2018 года по апрель 2019 года возглавлял команду, которая по итогам сезона вышла в РПЛ. Затем специалист руководил курским "Авангардом", а с февраля 2020 года присоединился к штабу Владимира Федотова в "Сочи", вместе с которым добился серебряных медалей по итогам сезона 2021/22. А впоследствии, перебравшись в ЦСКА — второго места в элите и FONBET Кубка России по итогам сезона 2022/23.