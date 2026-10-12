"Слепецкие секретики": ГТРК "Самара" вышла в финал "ТЭФИ-Регион-2026"

11 октября в Нижнем Новгороде прошел первый этап самого престижного медиаконкурса России "ТЭФИ-Регион". Жюри высоко оценило профессионализм и мастерство команды ГТРК "Самара". Проект "Слепецкие секретики" вошёл в число финалистов в номинации "Просветительская программа".

Главные герои картины — семейная пара Валентин Бычков и Анна Казаева, студенты эстрадно-джазового отделения Самарского института культуры, и их незаменимый помощник лабрадор-поводырь Снежок. Валентин и Анна потеряли зрение семь лет назад. Съёмочная группа несколько дней прожила вместе с героями — поездки в вуз, занятия, прогулки с собакой, походы в кафе и домашние дела. А в финале проекта команда помогла ребятам исполнить их мечты.

Выход в финал "ТЭФИ-Региона" для ГТРК "Самара" означает признание мастерства самарских тележурналистов. Но этим значение не ограничивается. У команды появляется возможность представить родной регион на федеральном уровне, показать его культурное наследие и творческие достижения, а также рассказать истории людей, которые живут на самарской земле. Поэтому участие в финале — это всегда большая честь и большая ответственность.

Конкуренция в этом году оказалась особенно серьёзной: на "ТЭФИ-Регион-2026" поступило 600 заявок от 194 телекомпаний из 84 городов России. Финал конкурса и церемония награждения победителей пройдут в Ярославле с 17 по 20 ноября.

В прошлом году ГТРК "Самара" забрала 11-го Бронзового Орфея в номинации "Режиссер программы/фильма".

Теперь творческой команде предстоит заключительный этап конкурса. Финал "ТЭФИ-Регион-2026" и торжественная церемония награждения победителей пройдут с 17 по 20 ноября в Ярославле.

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