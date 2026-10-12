"Слепецкие секретики": ГТРК "Самара" вышла в финал "ТЭФИ-Регион-2026"

11 октября в Нижнем Новгороде прошел первый этап самого престижного медиаконкурса России "ТЭФИ-Регион". Жюри высоко оценило профессионализм и мастерство команды ГТРК "Самара". Проект "Слепецкие секретики" вошёл в число финалистов в номинации "Просветительская программа".
Главные герои картины — семейная пара Валентин Бычков и Анна Казаева, студенты эстрадно-джазового отделения Самарского института культуры, и их незаменимый помощник лабрадор-поводырь Снежок. Валентин и Анна потеряли зрение семь лет назад. Съёмочная группа несколько дней прожила вместе с героями — поездки в вуз, занятия, прогулки с собакой, походы в кафе и домашние дела. А в финале проекта команда помогла ребятам исполнить их мечты.
Выход в финал "ТЭФИ-Региона" для ГТРК "Самара" означает признание мастерства самарских тележурналистов. Но этим значение не ограничивается. У команды появляется возможность представить родной регион на федеральном уровне, показать его культурное наследие и творческие достижения, а также рассказать истории людей, которые живут на самарской земле. Поэтому участие в финале — это всегда большая честь и большая ответственность.
Конкуренция в этом году оказалась особенно серьёзной: на "ТЭФИ-Регион-2026" поступило 600 заявок от 194 телекомпаний из 84 городов России. Финал конкурса и церемония награждения победителей пройдут в Ярославле с 17 по 20 ноября.
В прошлом году ГТРК "Самара" забрала 11-го Бронзового Орфея в номинации "Режиссер программы/фильма".
Теперь творческой команде предстоит заключительный этап конкурса. Финал "ТЭФИ-Регион-2026" и торжественная церемония награждения победителей пройдут с 17 по 20 ноября в Ярославле.
Следите за новостями родного края, знакомьтесь с проектами и документальными фильмами ГТРК "Самара" на официальных страницах в социальных сетях и на сайте tvsamara.ru.
Впереди — новые истории, яркие премьеры и главные события медиажизни региона.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...