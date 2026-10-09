В Сызрани соберутся Волонтеры Победы Самарской области

12 октября в городе Сызрань состоится межмуниципальный слет Волонтеров Победы Самарской области. Мероприятие пройдет в рамках региональной патриотической программы "Наследие Победы" при поддержке Фонда президентских грантов.

Слет объединит активистов движения из разных муниципалитетов региона: волонтеры приедут из Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, а также из Ставропольского, Сызранского, Шигонского и Елховского муниципальных районов. Программа Слета построена так, чтобы соединить знакомство с текущими практиками и планами деятельности. Участники смогут обменяться опытом, прокачать навыки проектной работы и вместе разработать новые идеи для патриотических инициатив.

"Цель наших встреч на межмуниципальных слетах — не просто собрать волонтеров из разных территорий, а создать условия для реального обмена практиками и запуска новых инициатив на местах", — отметил Сергей Андриянов исполнительный директор Самарского реготделения движения "Волонтеры Победы", член Общественной палаты Самарской области.

Слет станет площадкой для формирования устойчивых связей между муниципальными командами, а также для выработки единых подходов к просветительской и волонтерской деятельности в сфере патриотического воспитания.