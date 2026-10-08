Самарца оштрафовали на 200 тыс. руб. за мошенничество с соцконтрактом

В Самаре судебные приставы взыскали с местного жителя уголовный штраф за мошеннические действия при получении социальной помощи, сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

Житель областной столицы решил незаконно обогатиться, получив выплаты по социальному контракту и потратив их по своему усмотрению, не выполняя при этом условий социального контракта. Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Приставы ограничили должника в праве выезда за пределы страны и совершении регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автомобиля. За уклонение от уплаты штрафа мужчину ждало более суровое наказание.

В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме.