В Перми состоялся итоговый демонстрационный день акселерационной программы «Большая разведка». Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики на мероприятии представила студентка третьего курса факультета информационной безопасности и управления Олеся Балакина.

Акселератор "Большая разведка" — это всероссийская программа поддержки технологических стартапов, реализуемая на базе Пермского политеха. Она помогает молодым командам и предпринимателям превратить инновационные идеи в реальные продукты и бизнесы, получить экспертную поддержку, выйти на рынок и привлечь инвестиции.

Студентка ПГУТИ презентовала проект "Разработка кварцевых микроструктурированных оптических волокон для сетей связи, реализуемых с применением технологии пространственного мультиплексирования".

Работа направлена на разработку перспективных оптических волокон с полой кольцевой сердцевиной, позволяющих передавать несколько независимых каналов информации по одному волокну с использованием технологии ОАМ-SDM. Это ключевой шаг к созданию сверхёмких и энергоэффективных сетей связи будущего.

Команда проекта изготовила образцы длиной до 50 метров и провела лабораторные испытания. Теперь ребята ищут центр обработки данных или оператора связи для пилотного проекта: "На линии длиной 25 метров мы планируем проверить, с какой скоростью можно передавать данные и насколько устойчиво работает каждый канал при одновременной передаче".

На демодне Олеся представила разработку экспертам, продемонстрировала оптическое волокно и готовые патч-корды, а также ответила на вопросы экспертной комиссии.

Проект получил отдельную карточку на платформе "Университет 2035", где представлены технологическое решение, области применения, команда и результаты работы.

"Участие в акселераторе позволило пройти путь от отбора идеи до презентации научно-технологической разработки экспертам и представителям индустрии. Для ПГУТИ это также возможность представить результаты работы университетской лаборатории по разработке оптических волокон и показать потенциал научных проектов за пределами региона", — отметили в вузе.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.