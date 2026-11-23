На пересечении проспекта Юных Пионеров и Ташкентского переулка в Самаре начались строительные работы. Об этом Волга Ньюс рассказали жители микрорайона.

Данная стройка — первый этап комплексного развития территории (КРТ) площадью 12,6 га около парка имени 50-летия Октября (Металлургов). Инвестором выступает ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой", которое входит в ГК "Новый Дон" девелопера Анатолия Давидюка.

В зону КРТ входят два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Там располагались старые двухэтажные дома, часть из которых уже расселили и снесли.

На пересечении проспекта Юных Пионеров и Ташкентского переулка, где и стартовали работы, располагается фундамент недостроя — объекта печально известной компании "Содействие", оставившей 2 тысячи обманутых дольщиков. Анатолий Давидюк владеет площадкой уже несколько лет и еще до заключения договора о КРТ его компания "Донстрой" просила согласовать строительство на ней трех 23-этажных домов с количеством парковочных мест 0,3 на квартиру. Однако жители проект забраковали.

Фото: ООО «Донстрой» / мэрия Самары

Фото: ООО «Донстрой» / мэрия Самары

Вскоре площадка вошла в зону КРТ, которая была выставлена на аукцион. "СЗ "Премьер-Инвестстрой" признали победителем, и мэрия Самары в 2023 году заключила с компанией договор. Уже через год был утвержден проект планировки. Эскизов и четких параметров документация не содержала. Однако в проекте указано, что население нового микрорайона составит около 6000 человек, а помимо домов планируется строительство двух детских садов и школы. Посмотрите схему.

И вот теперь застройщик приступает к реализации КРТ. Как сообщили Волга Ньюс в региональном минстрое, в октябре 2026 года СЗ "Премьер-Инвестстрой" получил разрешение на строительство первой очереди на участках, расположенных в границах проспекта Юных Пионеров, улицы Советской и Ташкентского переулка.

Подробностей о проекте застройщика в министерстве не озвучили. Лишь отметили, что предельные параметры прописаны в договоре, заключенном между компанией и мэрией Самары, в том числе:

предельная высота зданий — 97,5 метра,

максимальный процент застройки — 99%,

минимальный уровень обеспеченности парковочными местами — одно машино-место на 110 кв. метров площади жилых помещений.

Договор о КРТ рассчитан на 10 лет. То есть "Премьер-Инвестстрой" должен завершить застройку площадки в 2033 году.