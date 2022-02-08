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Строительство Строительство и недвижимость

"Юниверс-Строй" вынес на публичные слушания застройку на пр. Юных Пионеров в Самаре

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала извещение о публичных слушаниях по предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров строительства на участке в границах улиц Юных Пионеров, Советской, Ставропольской и Ташкентского переулка.

Участок площадью 1,2 га предлагается отвести под многоэтажную жилую застройку с 0,3 парковочных мест на квартиру.

Перечень информационных материалов к проекту будет представлен в холле департамента градостроительства на ул. Галактионовской, д. 132 с 15 февраля по 22 февраля. Слушания будут проводиться до 26 февраля.

Вынесенный на слушания земельный участок находится рядом с тремя многоэтажками печально известной компании "Содействие", оставившей 2 тыс. обманутых дольщиков. На нем находится фундамент недостроя, который в свое время власти признали невозможным завершить в том числе из-за находящейся рядом муниципальной автостоянки.

Судя по всему инициатором общественных слушаний выступает ООО "Юниверс-Строй", входящее в ГК "Форра" Михаила Калмыкова. Компания получила право на 27,6 тыс. кв. м земли в границах улиц Советской, Ставропольской, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров в 2015 г. по итогам торгов, проводившихся областным минстроем. Взамен "Юниверс-Строй" обязался завершить строительство проблемной "долевки" на ул. Ставропольской/ул. Запорожской, застройщиком которого было ЗАО ПФСК "Эл-Гранд", а также предоставить 101 квартиру 120 дольщикам.

В итоге дом был сдан только в конце 2020 года. При этом рядом с этим объектом компания начала строительство ЖК "Журавли" из двух 25-этажек, что вызвало недовольство местных жителей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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