"Юниверс-Строй" вынес на публичные слушания застройку на пр. Юных Пионеров в Самаре

Мэрия Самары опубликовала извещение о публичных слушаниях по предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров строительства на участке в границах улиц Юных Пионеров, Советской, Ставропольской и Ташкентского переулка.

Участок площадью 1,2 га предлагается отвести под многоэтажную жилую застройку с 0,3 парковочных мест на квартиру.

Перечень информационных материалов к проекту будет представлен в холле департамента градостроительства на ул. Галактионовской, д. 132 с 15 февраля по 22 февраля. Слушания будут проводиться до 26 февраля.

Вынесенный на слушания земельный участок находится рядом с тремя многоэтажками печально известной компании "Содействие", оставившей 2 тыс. обманутых дольщиков. На нем находится фундамент недостроя, который в свое время власти признали невозможным завершить в том числе из-за находящейся рядом муниципальной автостоянки.

Судя по всему инициатором общественных слушаний выступает ООО "Юниверс-Строй", входящее в ГК "Форра" Михаила Калмыкова. Компания получила право на 27,6 тыс. кв. м земли в границах улиц Советской, Ставропольской, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров в 2015 г. по итогам торгов, проводившихся областным минстроем. Взамен "Юниверс-Строй" обязался завершить строительство проблемной "долевки" на ул. Ставропольской/ул. Запорожской, застройщиком которого было ЗАО ПФСК "Эл-Гранд", а также предоставить 101 квартиру 120 дольщикам.

В итоге дом был сдан только в конце 2020 года. При этом рядом с этим объектом компания начала строительство ЖК "Журавли" из двух 25-этажек, что вызвало недовольство местных жителей.