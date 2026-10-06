В Самаре 11 домов пустят под снос ради новой высотной застройки

Министерство градостроительной политики Самарской области опубликовало проект приказа о принятии решения по комплексному развитию территории (КРТ) в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Московского шоссе. Площадка находится в районе телецентра, рядом с той, что уже застраивает ГК "Вира" по аналогичному механизму.
Планы по КРТ данной территории глава минграда Екатерина Семенова анонсировала еще в мае - в интервью Волга Ньюс. После утверждения приказа ведомство выставит площадку на торги. Победивший на аукционе инвестор должен будет обеспечить расселение и снос старых домов. Взамен он получит возможность построить на освобожденной территории новое жилье.
Аварийные дома, расположенные в квартале, уже частично расселены. Согласно приказу, под снос пойдут следующие:
- улица Тихвинская - дома №№ 13, 15, 19, 23 и 27;
- улица Гастелло - дома №№ 18, 20 и 22;
- Учебный переулок - дом №20.
Также снесут два дома 1950-го года постройки - №№ 21 и 25 по улице Тихвинской. Они не признаны аварийными, но подходят под критерии программы. Та же участь ждет здание на улице Тихвинской, 15а (сейчас там расположены магазины сети "Магнит"), гаражи в районе 25-го дома и котельную на улице Советской Армии, 204а.
Что касается параметров будущей застройки, то минград разрешает возведение многоэтажных домов с предельной высотой до 75 метров. Максимальный процент застройки варьируется в зависимости от проведенной инветором работы: без проекта планировки - 10%, с ним - 40%. Для стилобатной части здания разрешаются и все 100%. Причем она должна быть не выше 9 метров (максимум 2 этажа и эксплуатируемая кровля).
Также установлены требования по озеленению территории. Оно должно составлять не менее 15%. Расчет количества машиномест производится по новой формуле - почитайте о ней подробнее.
Кстати, мастер-план КРТ данной площадки уже разработали специалисты АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". Он предусматривает строительство восьми жилых домов высотой от 9 до 19 этажей и девяти нежилых зданий, в том числе детского сада, медицинского и общественно-деловых учреждений, центра детского творчества. Посмотрите схему их расположения.
Дворы предлагают сделать закрытыми, без машин, а подземный паркинг интегрировать в рельеф. Въезды организуют со стороны улиц Тихвинской и Гастелло.
Также схемой предусмотрена организация общественных пространств: озелененного бульвара, скейт-парка, игровых и спортивных площадок, фонтана и площадки для выгула собак. При этом планируется благоустройство и озеленение прилегающей к кварталу территории - со стороны улицы Советской Армии, с обустройством дополнительных машиномест.
В плане развития транспортной инфраструктуры авторы мастер-плана предлагают:
- устройство полос разгона и торможения на съездах с улицы Советской Армии на Тихвинскую и 8-ю Радиальную;
- организацию перехватывающей плоскостной парковки в районе ТЦ "Апельсин";
- организацию двустороннего движения на участке Гастелло от Ново-Садовой до Тихвинской;
- строительство многоуровневого открытого паркинга у "Современника";
- строительство выделенной полосы для автобусов на участке Ново-Садовой от Советской Армии до улицы 22-го Партсъезда.
Со стороны Московского шоссе преобразований в плане транспортной инфраструктуры не предусмотрено. Зато предлагается построить универсальный концертный зал (800 и 200 мест) и благоустроить пешеходную связь с Ботаническим садом.
Будет ли этот мастер-план взят за основу инвестором, неизвестно. Так или иначе все проектные решения застройщик должен будет согласовывать с минградом. На разработку проекта планировки ему отводят 9 месяцев со дня заключения договора на КРТ, а на расселение, снос домов и последующую застройку - 7 лет. Правда, дата торгов по выбору инвестора пока не назначена.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет