В Самаре 11 домов пустят под снос ради новой высотной застройки

Министерство градостроительной политики Самарской области опубликовало проект приказа о принятии решения по комплексному развитию территории (КРТ) в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Московского шоссе. Площадка находится в районе телецентра, рядом с той, что уже застраивает ГК "Вира" по аналогичному механизму.

Планы по КРТ данной территории глава минграда Екатерина Семенова анонсировала еще в мае - в интервью Волга Ньюс. После утверждения приказа ведомство выставит площадку на торги. Победивший на аукционе инвестор должен будет обеспечить расселение и снос старых домов. Взамен он получит возможность построить на освобожденной территории новое жилье.

Аварийные дома, расположенные в квартале, уже частично расселены. Согласно приказу, под снос пойдут следующие:

улица Тихвинская - дома №№ 13, 15, 19, 23 и 27;

улица Гастелло - дома №№ 18, 20 и 22;

Учебный переулок - дом №20.

Также снесут два дома 1950-го года постройки - №№ 21 и 25 по улице Тихвинской. Они не признаны аварийными, но подходят под критерии программы. Та же участь ждет здание на улице Тихвинской, 15а (сейчас там расположены магазины сети "Магнит"), гаражи в районе 25-го дома и котельную на улице Советской Армии, 204а.

Что касается параметров будущей застройки, то минград разрешает возведение многоэтажных домов с предельной высотой до 75 метров. Максимальный процент застройки варьируется в зависимости от проведенной инветором работы: без проекта планировки - 10%, с ним - 40%. Для стилобатной части здания разрешаются и все 100%. Причем она должна быть не выше 9 метров (максимум 2 этажа и эксплуатируемая кровля).

Также установлены требования по озеленению территории. Оно должно составлять не менее 15%. Расчет количества машиномест производится по новой формуле - почитайте о ней подробнее.

Кстати, мастер-план КРТ данной площадки уже разработали специалисты АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". Он предусматривает строительство восьми жилых домов высотой от 9 до 19 этажей и девяти нежилых зданий, в том числе детского сада, медицинского и общественно-деловых учреждений, центра детского творчества. Посмотрите схему их расположения.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Дворы предлагают сделать закрытыми, без машин, а подземный паркинг интегрировать в рельеф. Въезды организуют со стороны улиц Тихвинской и Гастелло.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Также схемой предусмотрена организация общественных пространств: озелененного бульвара, скейт-парка, игровых и спортивных площадок, фонтана и площадки для выгула собак. При этом планируется благоустройство и озеленение прилегающей к кварталу территории - со стороны улицы Советской Армии, с обустройством дополнительных машиномест.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

В плане развития транспортной инфраструктуры авторы мастер-плана предлагают:

устройство полос разгона и торможения на съездах с улицы Советской Армии на Тихвинскую и 8-ю Радиальную;

организацию перехватывающей плоскостной парковки в районе ТЦ "Апельсин";

организацию двустороннего движения на участке Гастелло от Ново-Садовой до Тихвинской;

строительство многоуровневого открытого паркинга у "Современника";

строительство выделенной полосы для автобусов на участке Ново-Садовой от Советской Армии до улицы 22-го Партсъезда.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Со стороны Московского шоссе преобразований в плане транспортной инфраструктуры не предусмотрено. Зато предлагается построить универсальный концертный зал (800 и 200 мест) и благоустроить пешеходную связь с Ботаническим садом.

Будет ли этот мастер-план взят за основу инвестором, неизвестно. Так или иначе все проектные решения застройщик должен будет согласовывать с минградом. На разработку проекта планировки ему отводят 9 месяцев со дня заключения договора на КРТ, а на расселение, снос домов и последующую застройку - 7 лет. Правда, дата торгов по выбору инвестора пока не назначена.