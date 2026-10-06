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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре 11 домов пустят под снос ради новой высотной застройки

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство градостроительной политики Самарской области опубликовало проект приказа о принятии решения по комплексному развитию территории (КРТ) в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Московского шоссе. Площадка находится в районе телецентра, рядом с той, что уже застраивает ГК "Вира" по аналогичному механизму.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Планы по КРТ данной территории глава минграда Екатерина Семенова анонсировала еще в мае - в интервью Волга Ньюс. После утверждения приказа ведомство выставит площадку на торги. Победивший на аукционе инвестор должен будет обеспечить расселение и снос старых домов. Взамен он получит возможность построить на освобожденной территории новое жилье.

Аварийные дома, расположенные в квартале, уже частично расселены. Согласно приказу, под снос пойдут следующие:

  • улица Тихвинская - дома №№ 13, 15, 19, 23 и 27;
  • улица Гастелло - дома №№ 18, 20 и 22;
  • Учебный переулок - дом №20.

Также снесут два дома 1950-го года постройки - №№ 21 и 25 по улице Тихвинской. Они не признаны аварийными, но подходят под критерии программы. Та же участь ждет здание на улице Тихвинской, 15а (сейчас там расположены магазины сети "Магнит"), гаражи в районе 25-го дома и котельную на улице Советской Армии, 204а.

Что касается параметров будущей застройки, то минград разрешает возведение многоэтажных домов с предельной высотой до 75 метров. Максимальный процент застройки варьируется в зависимости от проведенной инветором работы: без проекта планировки - 10%, с ним - 40%. Для стилобатной части здания разрешаются и все 100%. Причем она должна быть не выше 9 метров (максимум 2 этажа и эксплуатируемая кровля).

Также установлены требования по озеленению территории. Оно должно составлять не менее 15%. Расчет количества машиномест производится по новой формуле - почитайте о ней подробнее.

Кстати, мастер-план КРТ данной площадки уже разработали специалисты АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области". Он предусматривает строительство восьми жилых домов высотой от 9 до 19 этажей и девяти нежилых зданий, в том числе детского сада, медицинского и общественно-деловых учреждений, центра детского творчества. Посмотрите схему их расположения.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Дворы предлагают сделать закрытыми, без машин, а подземный паркинг интегрировать в рельеф. Въезды организуют со стороны улиц Тихвинской и Гастелло.

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Также схемой предусмотрена организация общественных пространств: озелененного бульвара, скейт-парка, игровых и спортивных площадок, фонтана и площадки для выгула собак. При этом планируется благоустройство и озеленение прилегающей к кварталу территории - со стороны улицы Советской Армии, с обустройством дополнительных машиномест. 

Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"
Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

В плане развития транспортной инфраструктуры авторы мастер-плана предлагают:

  • устройство полос разгона и торможения на съездах с улицы Советской Армии на Тихвинскую и 8-ю Радиальную;
  • организацию перехватывающей плоскостной парковки в районе ТЦ "Апельсин";
  • организацию двустороннего движения на участке Гастелло от Ново-Садовой до Тихвинской;
  • строительство многоуровневого открытого паркинга у "Современника";
  • строительство выделенной полосы для автобусов на участке Ново-Садовой от Советской Армии до улицы 22-го Партсъезда.
Фото: АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области"

Со стороны Московского шоссе преобразований в плане транспортной инфраструктуры не предусмотрено. Зато предлагается построить универсальный концертный зал (800 и 200 мест) и благоустроить пешеходную связь с Ботаническим садом.

Будет ли этот мастер-план взят за основу инвестором, неизвестно. Так или иначе все проектные решения застройщик должен будет согласовывать с минградом. На разработку проекта планировки ему отводят 9 месяцев со дня заключения договора на КРТ, а на расселение, снос домов и последующую застройку - 7 лет. Правда, дата торгов по выбору инвестора пока не назначена.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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