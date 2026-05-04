В Самаре еще одну площадку у телецентра отдадут под комплексную застройку

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Региональный минград планирует выставить на торги площадку в границах улиц Гастелло, Советской Армии, Кольцевой и Тихвинской в Самаре. Об этом Волга Ньюс сообщила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Фото: nspd.gov.ru
Программа комплексного развития территорий (КРТ) открывает возможности для реновации существующих кварталов и микрорайонов Самары. Однако ее реализация продвигается весьма сдержанными темпами. Почему застройщиков и жителей пугает КРТ? Как найти баланс между интересами всех сторон процесса? На каких площадках скоро стартуют стройки? Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

"Площадка находится рядом с территорией, которую по договору КРТ уже осваивает компания "ВИРА". Есть желание полностью реновировать этот квартал. Там тоже расположено аварийное жилье. Частично дома уже расселены. Дала коллегам замечание, чтобы немножко по-другому подошли к развитию этой территории", - рассказала Екатерина Семенова.

По ее словам, там очень низок уровень озеленения. Поэтому решено  увеличивать территории под зеленые насаждения. Возможно, даже удастся разбить там небольшой сквер.

Региональное министерство градостроительной политики утвердило проект решения по площадке комплексного развития территории (КРТ) площадью 4,87 га в Октябрьском районе Самары. Речь идет о плане жилой застройки в районе телецентра, а именно - в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой.

Что касается работы "ВИРЫ", то компания уже расселила часть домов, расположенных в границах КРТ. Жалоб от граждан не поступало. Часть жильцов получили квартиры в соседних домах. Некоторым купили жилье в других районах, по их желанию:

"Этот проект стал первым КРТ в Самаре, получившим разрешение на строительство. На площадке уже готов котлован под первый жилой дом. Кроме жилья, там построят детский сад, школу и отделение поликлиники".

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

