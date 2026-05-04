В Самаре еще одну площадку у телецентра отдадут под комплексную застройку

Региональный минград планирует выставить на торги площадку в границах улиц Гастелло, Советской Армии, Кольцевой и Тихвинской в Самаре. Об этом Волга Ньюс сообщила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
"Площадка находится рядом с территорией, которую по договору КРТ уже осваивает компания "ВИРА". Есть желание полностью реновировать этот квартал. Там тоже расположено аварийное жилье. Частично дома уже расселены. Дала коллегам замечание, чтобы немножко по-другому подошли к развитию этой территории", - рассказала Екатерина Семенова.
По ее словам, там очень низок уровень озеленения. Поэтому решено увеличивать территории под зеленые насаждения. Возможно, даже удастся разбить там небольшой сквер.
Что касается работы "ВИРЫ", то компания уже расселила часть домов, расположенных в границах КРТ. Жалоб от граждан не поступало. Часть жильцов получили квартиры в соседних домах. Некоторым купили жилье в других районах, по их желанию:
"Этот проект стал первым КРТ в Самаре, получившим разрешение на строительство. На площадке уже готов котлован под первый жилой дом. Кроме жилья, там построят детский сад, школу и отделение поликлиники".
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!