В Самаре еще одну площадку у телецентра отдадут под комплексную застройку

Региональный минград планирует выставить на торги площадку в границах улиц Гастелло, Советской Армии, Кольцевой и Тихвинской в Самаре. Об этом Волга Ньюс сообщила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Комплексное развитие территорий в Самаре: где и когда стартуют новые стройки Программа комплексного развития территорий (КРТ) открывает возможности для реновации существующих кварталов и микрорайонов Самары. Однако ее реализация продвигается весьма сдержанными темпами. Почему застройщиков и жителей пугает КРТ? Как найти баланс между интересами всех сторон процесса? На каких площадках скоро стартуют стройки? Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

"Площадка находится рядом с территорией, которую по договору КРТ уже осваивает компания "ВИРА". Есть желание полностью реновировать этот квартал. Там тоже расположено аварийное жилье. Частично дома уже расселены. Дала коллегам замечание, чтобы немножко по-другому подошли к развитию этой территории", - рассказала Екатерина Семенова.

По ее словам, там очень низок уровень озеленения. Поэтому решено увеличивать территории под зеленые насаждения. Возможно, даже удастся разбить там небольшой сквер.

Что касается работы "ВИРЫ", то компания уже расселила часть домов, расположенных в границах КРТ. Жалоб от граждан не поступало. Часть жильцов получили квартиры в соседних домах. Некоторым купили жилье в других районах, по их желанию:

"Этот проект стал первым КРТ в Самаре, получившим разрешение на строительство. На площадке уже готов котлован под первый жилой дом. Кроме жилья, там построят детский сад, школу и отделение поликлиники".