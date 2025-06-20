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Власти Самары заберут еще 13 участков под новый микрорайон Власти региона одобрили строительство туркомплекса "Стрельная вилладж" в Зольном Дом промышленности отозвали с торгов Мэрия Самары изымет землю под строительство нового микрорайона Поселок на берегу озера Гатное хотят отдать под комплексную застройку

Девелопмент Строительство и недвижимость

Власти Самары заберут еще 13 участков под новый микрорайон

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары опубликовала решение об изъятии земельных участков для муниципальных нужд. В перечне 13 площадок общей площадью 22348 кв. метров, расположенные на ул. Ставропольской и в Ташкентском переулке, около парка имени 50-летия Октября (Металлургов).

Фото: Анна Сидорова

Чиновники поясняют, что участки изымаются для комплексного развития территории жилой застройки. Речь идет о проекте, реализацией которого занимается  ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой" Анатолия Давидюка.

По договору с мэрией компания получила под КРТ два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй - между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Общая площадь составляет 12,6 га.

На этой территории располагаются старые двухэтажные дома, и застройщик должен их расселить и снести. Одним из этапов процедуры как раз и является изъятие земли. Первые 10 участков мэрия изъяла еще в апреле. Сейчас идет второй этап процедуры. Посмотрите перечень земельных участков с кадастровыми номерами.

Параметры КРТ уже известны. Планируется построить микрорайон на 6 тыс. человек. Помимо многоэтажных жилых домов, обещают возвести школу и детские сады. Почитайте подробности.

Анатолий Давидюк хорошо знаком жителям Самары. Сам девелопер и члены его семьи владеют несколькими десятками строительных организаций, которые входят в ГК "Новый Дон". Среди объектов - ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Сейчас девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:34 Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

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Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

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