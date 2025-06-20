Власти Самары заберут еще 13 участков под новый микрорайон

Администрация Самары опубликовала решение об изъятии земельных участков для муниципальных нужд. В перечне 13 площадок общей площадью 22348 кв. метров, расположенные на ул. Ставропольской и в Ташкентском переулке, около парка имени 50-летия Октября (Металлургов).

Чиновники поясняют, что участки изымаются для комплексного развития территории жилой застройки. Речь идет о проекте, реализацией которого занимается ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой" Анатолия Давидюка.

По договору с мэрией компания получила под КРТ два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй - между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Общая площадь составляет 12,6 га.

На этой территории располагаются старые двухэтажные дома, и застройщик должен их расселить и снести. Одним из этапов процедуры как раз и является изъятие земли. Первые 10 участков мэрия изъяла еще в апреле. Сейчас идет второй этап процедуры. Посмотрите перечень земельных участков с кадастровыми номерами.

Параметры КРТ уже известны. Планируется построить микрорайон на 6 тыс. человек. Помимо многоэтажных жилых домов, обещают возвести школу и детские сады. Почитайте подробности.