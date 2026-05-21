Самарцам представят обновленный план строительства микрорайона на проспекте Кирова

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях. На них представят обновленный проект планировки кварталов, расположенных в районе пересечения проспекта Кирова и улицы Победы, напротив торгово-развлекательного комплекса "Вива Лэнд". Там планируется построить микрорайон почти на 5000 жителей.

Застройщиком площадки выступает тюменское ООО "Технический заказчик "Паритет". Компания заключила с мэрией Самары соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Вольской, Победы, Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова и проспекта Кирова. Посмотрите карту.

На этой территории расположены старые двухэтажные дома. Застройщик должен их расселить и снести. График уже составлен. Правда, предшествовало тому судебное разбирательство. Инициировали его жители подпавших под расселение домов - их не устроил предложенный размер компенсации.

После освобождения площадки "Паритет" получит возможность построить там жилые дома высотой не более чем 97,5 метра. Однако необходимо согласовать с властями проект планировки и межевания территории. Сделать это с первого раза у компании не получилось. Документы выставили на общественные обсуждения прямо в новогодние праздники, за что и власти, и инвестор получили щедрую порцию критики со стороны жителей.

Согласно проекту, компания собирается построить жилые многоэтажки общей площадью 315,2 тысячи кв. метров на 3554 квартир и детский сад на 240 мест на ул. Краснодонской. Также она обязалась подготовить проект строительства школы на 900 мест (ко второму кварталу 2029 года) на пересечении ул. Свободы и Краснодонской. Население микрорайона, согласно представленным расчетам, составит 4683 человек.

Во время общественных обсуждений от жителей поступили замечания относительно высотности застройки и увеличения нагрузки на проспект Кирова, где уже сейчас часто возникают пробки. В итоге мэрия Самары вернула проект "Паритету" на доработку. Причиной было названо то, что "документация не соответствует решению о комплексном развитии территории и нарушает положения Градостроительного кодекса РФ".