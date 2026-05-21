Программа Росмолодежи запустила серию аудиогидов "Проводники смыслов. Голоса"

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" совместно с сообществом "Проводники смыслов. Экскурсоводы" запустили серию аудиогидов "Проводники смыслов. Голоса".

"Проводники смыслов. Голоса" — это коллекция живых историй, которые рассказывают экскурсоводы, эксперты и дети. Проект включает 3 направления:

"Голоса Памяти: Города‑Герои" — 10 аудиогидов, в которых рассказывается о подвигах, судьбах и событиях, сформировавших нашу страну;

"Больше, чем метро" — 8 аудиогидов по метрополитенам страны, из которых можно узнать об архитектурных и инженерных решениях, а также о том, как метро стало неотъемлемой частью культурного кода городов;

"Россия глазами юных экскурсоводов" — 21 аудиогид, записанный детьми из разных регионов страны в рамках направления "Проводники смыслов. Школа юного экскурсовода".

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" реализуется в рамках федерального проекта "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" национального проекта "Молодежь и дети". Целью проекта является создание и популяризация аудиорассказов, озвученных профессиональными экскурсоводами, экспертами и детьми в целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, укрепления единства и сохранения культурного наследия России.

Аудиогиды доступны в сообществе "Аудиогиды".