На международный фестиваль молодежи от Самарской области уже подано 269 заявок Самарской молодежи рассказывают о земляках-героях В Москве обсудили подготовку к "иВолге-2026": форум пройдет в Самарской области с участием всех регионов ПФО Победителей 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН определили в Самаре В Самаре прошли военно-спортивные состязания и гражданско-патриотические игры

9 апреля в Доме приемов МИД России прошла презентация международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве. Событие объединило более 120 представителей зарубежных посольств из 84 стран, а также международных организаций. Среди участников — дипломаты из Абхазии, Аргентины, Египта, Индонезии, Катара, Китая, Ливии, Марокко, Непала, Омана, Перу, Республики Кореи, Словакии, Южной Осетии.

"По решению нашего президента Владимира Путина в 2024 году всемирный фестиваль молодежи прошел в гостеприимном "Сириусе" — месте наследия лучших в истории зимних Олимпийских игр. Тогда Фестиваль объединил 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран. В прошлом году мы с успехом провели Слет всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Интерес колоссальный. Сегодня мы готовимся встречать гостей в Екатеринбурге, где инфраструктура является наследием Универсиады", — напомнил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что международный фестиваль молодежи объединит более 10 тыс. человек. Гостей ждет насыщенная и интересная программа.

"Организаторы получили уже более 60 тысяч заявок из 175 стран. Мы видим, что готовы приезжать молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы — от ИТ и науки до спорта и государственного управления", — заявил Дмитрий Чернышенко.

На сегодняшний день для участия в международном фестивале молодежи от Самарской области подано 269 заявок от молодых и активных жителей региона, а количество зарегистрированных волонтеров составляет 300 человек.

После основной программы Фестиваля пройдет уникальная региональная программа по 30 направлениям, приуроченная к Году единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Вице-премьер подчеркнул, что для тех, кто не сможет приехать лично, будет обеспечен онлайн-доступ к программе Фестиваля. Зампред правительства добавил, что будет организована специальная детская программа для ребят от 14 до 17 лет. Она даст возможность проработать собственные инициативы с наставниками из более 60 ведущих компаний мирового уровня. Дмитрий Чернышенко поблагодарил представителей дипломатического корпуса и руководство стран за содействие в формировании национальных делегаций. Он отметил, что такую работу нужно вести как можно активнее.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что, как и два года назад, когда на федеральной территории "Сириус" прошел первый Всемирный фестиваль молодежи, в сентябре 2026 года на уральской земле соберутся тысячи гостей со всего мира, чтобы открыть для себя современную Россию, найти новых друзей, единомышленников и завязать полезные знакомства.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что Россия открыта для молодых людей со всего мира, готова поддерживать их устремления и идеи, давать инструменты для самореализации и развития.
Глава ведомства рассказал, что участников ждет около 50 форматов образовательной "Знание-программы" с содержательными лекциями, дискуссиями и открытыми диалогами с ведущими экспертами из России и зарубежных стран.

Спортивная "Велнес-программа" объединит мастер-классы от известных спортсменов, массовые тренировки и соревнования. Направление "Молодежь в культуре" позволит участникам погрузиться в историю России и мира. Познакомиться друг с другом и сформировать настоящее сообщество участникам поможет "Объединяющая программа". Важной частью Фестиваля станет "Добрая программа", во время которой участники смогут присоединиться к волонтерским инициативам. Дополнительно пройдут экскурсии, которые познакомят гостей с историческим и культурным наследием Екатеринбурга. На масштабной выставочной экспозиции будут представлены достижения России и ее регионов в науке, промышленности и культуре.

Регистрация на международный фестиваль молодежи продолжается до 30 апреля. Подать заявку на участие можно на сайте wyffest.com. От Самарской области уже подано 269 заявок. Напомним, в 2024 году Самарскую область представляли 180 участников фестивальной программы и 90 волонтеров. Делегация нашего региона была признана одной из самых многочисленных.

Министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов отметил активную позицию молодежи Самарской области: "Позитивная активность нашей молодежи — залог успеха региона, страны! Работа в этом направлении — это лучшая инвестиция в будущее. Когда ребята сами становятся участниками, авторами и организаторами проектов, они получают новые знания, бесценный опыт — страна получает надежную смену. Самарская область всегда откликается на призыв быть в центре событий. Мы продолжим поддерживать молодежные инициативы, потому что видим: чем масштабнее вызов, тем сплоченнее и эффективнее работает наша молодежная команда".

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта 2024 года в "Сириусе" в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Участие в ВФМ-2024 приняли 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира. В соответствии с поручениями президента РФ о сохранении и развитии наследия всемирного фестиваля молодежи фестивальные мероприятия на территории Российской Федерации проходят ежегодно. В 2025 году в Нижнем Новгороде прошел Слет всемирного фестиваля молодежи. Событие объединило 2 тысячи молодых людей из 120 стран мира. В 2026 году состоится международный фестиваль молодежи на 10 тысяч участников. Следующий всемирный фестиваль молодежи на 20 тысяч участников пройдет в 2030 году. Дирекция всемирного фестиваля молодежи продолжает работу, нацеленную на укрепление международного молодежного сотрудничества и развитие сообщества молодых людей, неравнодушных к будущему мира.

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

