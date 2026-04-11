На международный фестиваль молодежи от Самарской области уже подано 269 заявок

9 апреля в Доме приемов МИД России прошла презентация международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве. Событие объединило более 120 представителей зарубежных посольств из 84 стран, а также международных организаций. Среди участников — дипломаты из Абхазии, Аргентины, Египта, Индонезии, Катара, Китая, Ливии, Марокко, Непала, Омана, Перу, Республики Кореи, Словакии, Южной Осетии.

"По решению нашего президента Владимира Путина в 2024 году всемирный фестиваль молодежи прошел в гостеприимном "Сириусе" — месте наследия лучших в истории зимних Олимпийских игр. Тогда Фестиваль объединил 20 тысяч молодых лидеров из 190 стран. В прошлом году мы с успехом провели Слет всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Интерес колоссальный. Сегодня мы готовимся встречать гостей в Екатеринбурге, где инфраструктура является наследием Универсиады", — напомнил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что международный фестиваль молодежи объединит более 10 тыс. человек. Гостей ждет насыщенная и интересная программа.

"Организаторы получили уже более 60 тысяч заявок из 175 стран. Мы видим, что готовы приезжать молодые профессионалы, общественные деятели, которые представляют разные сферы — от ИТ и науки до спорта и государственного управления", — заявил Дмитрий Чернышенко.

На сегодняшний день для участия в международном фестивале молодежи от Самарской области подано 269 заявок от молодых и активных жителей региона, а количество зарегистрированных волонтеров составляет 300 человек.

После основной программы Фестиваля пройдет уникальная региональная программа по 30 направлениям, приуроченная к Году единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Вице-премьер подчеркнул, что для тех, кто не сможет приехать лично, будет обеспечен онлайн-доступ к программе Фестиваля. Зампред правительства добавил, что будет организована специальная детская программа для ребят от 14 до 17 лет. Она даст возможность проработать собственные инициативы с наставниками из более 60 ведущих компаний мирового уровня. Дмитрий Чернышенко поблагодарил представителей дипломатического корпуса и руководство стран за содействие в формировании национальных делегаций. Он отметил, что такую работу нужно вести как можно активнее.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что, как и два года назад, когда на федеральной территории "Сириус" прошел первый Всемирный фестиваль молодежи, в сентябре 2026 года на уральской земле соберутся тысячи гостей со всего мира, чтобы открыть для себя современную Россию, найти новых друзей, единомышленников и завязать полезные знакомства.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что Россия открыта для молодых людей со всего мира, готова поддерживать их устремления и идеи, давать инструменты для самореализации и развития.

Глава ведомства рассказал, что участников ждет около 50 форматов образовательной "Знание-программы" с содержательными лекциями, дискуссиями и открытыми диалогами с ведущими экспертами из России и зарубежных стран.

Спортивная "Велнес-программа" объединит мастер-классы от известных спортсменов, массовые тренировки и соревнования. Направление "Молодежь в культуре" позволит участникам погрузиться в историю России и мира. Познакомиться друг с другом и сформировать настоящее сообщество участникам поможет "Объединяющая программа". Важной частью Фестиваля станет "Добрая программа", во время которой участники смогут присоединиться к волонтерским инициативам. Дополнительно пройдут экскурсии, которые познакомят гостей с историческим и культурным наследием Екатеринбурга. На масштабной выставочной экспозиции будут представлены достижения России и ее регионов в науке, промышленности и культуре.

Регистрация на международный фестиваль молодежи продолжается до 30 апреля. Подать заявку на участие можно на сайте wyffest.com. От Самарской области уже подано 269 заявок. Напомним, в 2024 году Самарскую область представляли 180 участников фестивальной программы и 90 волонтеров. Делегация нашего региона была признана одной из самых многочисленных.

Министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов отметил активную позицию молодежи Самарской области: "Позитивная активность нашей молодежи — залог успеха региона, страны! Работа в этом направлении — это лучшая инвестиция в будущее. Когда ребята сами становятся участниками, авторами и организаторами проектов, они получают новые знания, бесценный опыт — страна получает надежную смену. Самарская область всегда откликается на призыв быть в центре событий. Мы продолжим поддерживать молодежные инициативы, потому что видим: чем масштабнее вызов, тем сплоченнее и эффективнее работает наша молодежная команда".