В Самарской области определили победителей областной молодежной научно-познавательной игры "УМНИКИ" – 2026

В Самарской области прошел финал Самарской областной молодежной научно‑познавательной игры "УМНИКИ" — 2026, который определил имена призеров и победителей проекта.

Фото: Самарский Союз Молодежи

С 2023 г. Самарский Союз Молодежи реализует проект, направленный на повышение эрудиции молодежи и ежегодно собирающий большое количество молодых людей. В 2026 г. игра состоялась уже в четвертый раз: в ней приняли участие свыше 2500 человек из 35 муниципалитетов региона.

В этом году масштабная интеллектуальная игра "УМНИКИ" вышла на новый уровень: проект разделился на два направления — "УМНИКИ.ссузы" и "УМНИКИ.школы", чтобы дать возможность проявить себя еще большему числу талантливых молодых людей Самарской области. В этом сезоне вопросы включили три основные темы: единство народов России, человек, общество и право и отечественное искусство.

На протяжении двух месяцев школьники и студенты разных муниципалитетов боролись за право представлять свои города и поселки в финале. Финал состоялся 30 апреля на базе Самарского государственного медицинского университета. Здесь собрались лучшие из лучших — 15 сильнейших команд из профессиональных образовательных организаций региона, а также 28 школ, ставшие победителями муниципальных этапов, чтобы продемонстрировать глубину знаний, скорость мышления и умение работать в команде.

По результатам финальной игры в треке "УМНИКИ.школы" победителями стали:
— команда "Лидеры" ГБОУ гимназия им. С. В. Байменова города Похвистнево — 1 место;
— команда "Степные волки" ГБОУ СОШ пос. Алексеевский — 2 место;
— команда "Новый формат" ГБОУ СОШ № 4 п. г. т. Безенчук — 3 место.

Победителями трека "УМНИКИ.ссузы" стали:
— команда "Ладья" Сызранского филиала ФГАОУ ВО "СГЭУ" — 1 место;
— команда "Профессионалитет" ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева — 2 место;
— команда "Умницы" Самарского медицинского колледжа "Реавиз" — 3 место.

"Радует, что игра "УМНИКИ" находит все больше откликов в сердцах молодых людей. Для участников это не просто проверка знаний — это шанс встретить близких по духу людей, узнать что‑то новое и поверить в свои силы. В этом сезоне мы вместе с участниками вспомнили права и обязанности человека, прикоснулись к отечественному искусству и еще раз убедились в многообразии народов нашей необъятной страны. Проект показал: среди молодежи нашего региона немало по‑настоящему эрудированных и увлеченных людей!" — поделилась Председатель Самарского Союза Молодежи — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, Четверушкина Анастасия.

