В Самарской области завершился региональный чемпионат "Абилимпикс"-2026

В Самарской области определены победители и призеры регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Чемпионат проводился с 20 по 24 апреля 2026 г. на 35 площадках области.

Участниками чемпионата стали 675 конкурсантов из 162 образовательных организаций, в том числе 105 школ, 54 учреждений среднего профессионального образования и трех вузов. Победителями и призерами по итогам соревнований стали 324 человека в 60 компетенциях.

"Региональный этап чемпионата "Абилимпикс" вновь объединяет тысячи конкурсантов из всех субъектов Российской Федерации. Школьники, студенты и специалисты показали высокий уровень подготовки и получили шанс продолжить участие в соревнованиях в финале. Такой масштаб говорит о том, что движение востребовано и динамично развивается. Отдельно благодарю наставников, которые вкладывают душу в участников. Движение "Абилимпикс" предоставляет каждому молодому человеку возможность найти свой путь в профессии, стать частью сообщества профессионалов и быть уверенным в своем будущем. И мы продолжим поддерживать его мероприятия", - отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Самарская область присоединилась к движению "Абилимпикс" в 2015 году. За 11 лет количество участников регионального чемпионата возросло почти в 15 раз - с 62 в 2016 г. до 915 в 2026 году.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что комплексная реабилитация, социализация и содействие в жизнеустройстве граждан с ограничениями по здоровью, а также всесторонняя поддержка их инициатив являются приоритетными задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным.

Соревновательная программа чемпионата этого года была организована для трех категорий участников: школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан с инвалидностью и ОВЗ. Наиболее массовыми компетенциями стали "Инструктор по адаптивной физической культуре", "Вязание крючком", "Робототехника", "Электромонтаж".

В этом году в чемпионате Самарской области были представлены новые направления: "Агент по туризму", "Графический дизайн", "Оператор беспилотного летательного аппарата", "Садовник", "Специалист по организации производства (Бережливое производство)", "Специалист по сурдокоммуникации", "Мастер по приготовлению пиццы".

"Все больше жителей Самарской области участвуют в региональном чемпионате "Абилимпикс". Ежегодно наши конкурсанты доказывают, что шанс открыть новые профессиональные горизонты и добиться значимых результатов есть у каждого, вне зависимости от физических возможностей. Победителей регионального чемпионата ждут отборочный этап и финал Национального чемпионата, где они столкнутся с новыми задачами и серьезной конкуренцией. Желаю нашим участникам успешно представить родной регион!" - прокомментировала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

За цифрами и масштабом чемпионата стоят судьбы людей, для которых "Абилимпиксе" стал точкой роста, шагом к профессии и уверенному будущему. Дарья Чижова уже в пятый раз вышла на площадки регионального чемпионата и впервые выступила в категории "Специалисты". В этом году она стала победителем по компетенции "Мастер по обработке цифровой информации". "Это настоящий вызов: особенно ценно было соревноваться с сильными профессионалами и проверять себя. Каждый раз жду этого дня с волнением и спортивным азартом, готовлюсь, советуюсь с наставником... А момент награждения и вручения золотой медали - как в первый раз: мурашки, радость и гордость… несмотря на то что это уже моя четвертая медаль", - поделилась эмоциями Дарья.

Студентка Самарского государственного колледжа Олеся Ястребова, ставшая победителем по компетенции "Торговое дело", рассказала, что победа стала для нее не только признанием вложенных усилий, но и по-настоящему ярким опытом. "За этим результатом стоят месяцы подготовки: тренировки по продажам, разбор кейсов, ошибки и важные уроки, которые научили слышать клиента и сохранять самообладание в любой ситуации. Были волнение и сомнения, но именно они помогали собраться и идти вперед. Сейчас, в преддверии финала Национального чемпионата, я чувствую одновременно гордость и ответственность. Это возможность показать все, чему я научилась, достойно представить Самарскую область и, возможно, вдохновить других смелее идти к своей цели", - отметила Олеся.

Впереди у победителей регионального чемпионата отборочные соревнования и Национальный чемпионат "Абилимпикс", который традиционно пройдет в Москве в октябре.