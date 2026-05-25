Студенческие отряды региона открыли третий трудовой семестр

В пятницу, 22 мая, состоялось открытие летнего трудового семестра студенческих отрядов Самарской области. Мероприятие прошло на привокзальной площади и объединило несколько сотен молодых людей со всей Самарской области. В торжественной обстановке были вручены путевки в третий трудовой семестр. Это возможность получить трудовой опыт, получить достойную зарплату.

При подготовке к летнему сезону студенты проходят профессиональное обучение и получают дополнительную рабочую специальность. Старт третьего трудового семестра студенческих отрядов региона ознаменовался значимым событием: впервые церемонии открытия прошли не только в Самаре, но также в Сызрани и Тольятти.

Летом 2026 года в трудовой сезон студенческих отрядов Самарской области выйдут несколько тысяч человек, это студенты высших и средних образовательных учреждений, а также подростки в возрасте от 14 лет. Работа будет организована по следующим направлениям: строительное, педагогическое, сервисное, сельскохозяйственное, отряды проводников, медицинские и производственные отряды, трудовые отряды подростков.

"Многие отправятся в разные уголки нашей страны, и я хочу, чтобы ребята помнили, что они представляют не только себя, но также представляют Самарскую область", — напутствовала бойцов студотрядов Кристина Кузьмина, руководитель управления профессионального образования министерства образования Самарской области.

На сегодняшний день Самарское региональное отделение насчитывает более 5 тысяч человек. Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В студенческих отрядах Самарской области ежегодно работают тысячи молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии.