Молодежь Самарской области приглашают принять участие в историко-культурном форуме "Истоки"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 7 августа по 25 сентября в Севастополе пройдет юбилейный молодежный историко-культурный форум "Истоки". Форум проводится с 2022 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с целью укрепления духовно-нравственных ценностей в сознании граждан, формирования любви к Родине и бережного отношения к истории Отечества, культурному наследию и традициям своего народа и семьи.

Фото: ФГБУ МП МЦ "Роспатриотцентр" Федерального агентства по делам молодежи

С 2024 года Форум проводится на территории Нового Херсонеса в г. Севастополе. Проект реализуется федеральным государственным бюджетным учреждением молодежной политики молодежным центром "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" при поддержке Симферопольской и Крымской епархий Русской Православной Церкви (Московский патриархат) в рамках федерального проекта "Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)" национального проекта "Молодежь и дети"

Участниками форума за четыре года уже стали более чем 4000 человек, включая молодые семьи, ветеранов боевых действий, медийщиков и активистов детских движений. В юбилейный год событие объединит свыше 750 участников:

  • воспитанников высших духовных учебных учреждений Русской Православной Церкви;
  •  райтеров, копирайтеров, журналистов, филологов;
  • молодых гуманитариев, активистов общественных организаций, социологов, философов;
  • спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта;
  • специалистов в области театрального искусства, режиссеров, сценаристов.

В 2026 году пройдет пять тематических заездов. Все они состоятся на территории музейно-храмового комплекса Новый Херсонес.

ВЕРА (7-12 августа): молодые воспитанники духовных академий и семинарий объединятся с целью обмена практиками и разработки духовно-просветительских проектов для молодежи в различных сферах жизни современного человека.

СЛОВО (18-23 августа): молодые медиаспециалисты и филологи освоят мастерство слова, научатся работать с информацией и улучшат свои профессиональные навыки под руководством опытных наставников.

ОСМЫСЛЕНИЕ (29 августа-3 сентября): заезд, в котором участники получат целостное представление о том, как устроено современное российское общество и какое место в мировой истории и культуре занимает Россия сегодня.

САМОДИСЦИПЛИНА (9-14 сентября): заезд, посвященный осознанию роли спорта в укреплении дисциплины, воли и силы духа, воспитанию патриотизма через спортивные достижения и формирование здорового образа жизни у молодого поколения.

ТВОРЧЕСТВО (20-25 сентября): заезд, посвященный отражению традиционных ценностей и истории в искусстве. Главным фокусом программы станет осмысленное искусство, работа с живым откликом зрителя, а также способность сочетать историческую достоверность с художественным вымыслом.
В 2026 году у каждого участника также будет возможность заявить о своей инициативе на конкурсе Росмолодежь.Гранты и получить до одного миллиона рублей на ее реализацию. Особенностью форума этого года станут уникальные форматы празднования пятилетия, разработанные участниками прошлых лет.

Регистрация - по ссылке. Подробная информация в Положении о форуме, а также в социальных сетях форума: ВКонтакте, МАХ.

