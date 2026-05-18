В детских лагерях пройдут лекции, мастер‑классы и викторины от Общества "Знание"

Российское общество "Знание" ежегодно становится одним из организаторов летней оздоровительной кампании. В рамках проекта "Каникулы со Знанием" в течение трех месяцев в детских лагерях состоятся выступления лекторов, викторины, мастер-классы и другие просветительские мероприятия, которые соответствуют целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети".
Среди тем встреч — профориентация, история, патриотизм, экология, культура, здоровье, наука и технологии, цифровая и финансовая грамотность и многое другое. Красной нитью летней кампании пройдут лекции, посвященные Году единства народов России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2026 году. Также мероприятия пройдут к памятным датам, среди которых День России, День семьи, любви и верности, День государственного флага и другие. Важно, что лекторами проекта выступят и ветераны СВО в рамках акции "Служу Отечеству".
"У ребят есть большой запрос на получение новых знаний даже во время летних каникул. Поэтому уже несколько лет наши лекторы становятся постоянными гостями в детских лагерях. Они делятся своими знаниями, проводят творческие мастер-классы и спортивные тренировки, помогают подрастающему поколению развить критическое мышление и расширить кругозор. По итогам прошлых лет мы видим, что дети возвращаются домой не только отдохнувшими, но и вдохновленными на новые свершения и достижения — именно это и есть наша главная задача", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Ключевым форматом для организации просветительской деятельности в период летних смен станет "День со Знанием" — это конструктор готовых интерактивов и комплекс методических материалов, позволяющих вожатым и педагогам-организаторам формировать насыщенную программу тематического дня, комбинируя различные активности. Для использования предлагаются лекции и викторины, кинопросмотры и интеллектуальные игры. В состав материалов входят презентации, видеоролики, раздаточные материалы, готовые сценарии проведения занятий и методические рекомендации.
Среди новых форматов — создание литературных клубов в рамках проекта "Чтецкие программы" на базе школьных оздоровительных лагерей и общеобразовательных школ Всероссийских детских центров. Для участия необходимо зарегистрировать литературный клуб, проводить занятия, набирать баллы и участвовать в рейтинге клубов. Лучшие пять клубов получат наборы брендированной продукции, а следующие 40 в рейтинге — доступ к закрытому курсу "Секреты спикера с Ниной Зверевой".
Кроме того, в рамках проекта "Каникулы со Знанием" предусмотрены и материалы для вожатых, направленные на развитие их профессиональных компетенций.
Подробнее познакомиться с проектом и получить доступ к готовым материалам можно по ссылке. По вопросу проведения лекций необходимо связаться с директором филиала Общества "Знание" в своем регионе.
Напомним, что в прошлом году состоялось более 8 тыс. мероприятий проекта "Каникулы со Знанием". В них приняли участие 330 тыс. школьников по всей стране. Больше всего встреч провели в Ярославской, Кемеровской, Пензенской областях, Республике Мордовия и в Красноярском крае.
Общество "Знание" — крупнейшая просветительская организация России с богатой историей и традициями просветительской работы, главная площадка страны для открытого диалога между молодежью и выдающимися людьми. Проекты и мероприятия Общества, посвященные самым актуальным темам, направлены на популяризацию научных знаний в новых форматах, развитие и просвещение людей всех возрастов и профессий, демонстрацию отечественных достижений в науке, технике, спорте, искусстве и других областях. Общество ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий, создавая возможности для личностного развития и самореализации, для получения достоверной информации и востребованных знаний в очном формате и на цифровой платформе. С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило 32 тысячи человек. Они провели свыше 256 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.