В Самаре медсестра спасла жизнь третьекласснице

В Самаре медицинская сестра Самарской городской больницы № 5 Елена Скугарева спасла жизнь ученице третьего класса, сообщает областной минздрав.
На уроке девочка начала задыхаться. Находившаяся в школе медсестра немедленно приступила к проведению сердечно-легочной реанимации.
"Девочка долго не приходила в сознание, но несмотря на критическую ситуацию, я продолжала оказывать помощь, не прекращая реанимационные мероприятия ни на секунду", — рассказала медсестра.
К моменту прибытия бригады скорой медицинской помощи ребенок был уже в сознании. В приемном отделении борьба за жизнь продолжилась — девочку перевели в реанимацию, где специалисты установили причину произошедшего: в дыхательные пути попал колпачок от ручки, который был успешно извлечен.
За месяц до этого случая специалист прошла обучение и практическую отработку навыков сердечно-легочной реанимации в учебно-методическом кабинете Самарской областной общественной организации медицинских сестер.
"Такое обучение, организованное нашей общественной организацией, проводится с 2024 года. За это время подготовку прошли более 1100 сотрудников медицинских организаций региона. Особое внимание уделяется практическим навыкам — в том числе проведению сердечно-легочной реанимации, действиям в экстренных ситуациях и отработке алгоритмов оказания неотложной помощи, — отметила президент организации Вероника Пятикоп. — Этот случай — прямое подтверждение того, что системное обучение медицинских работников спасает жизни и должно масштабироваться. А сердце профессии и призвание каждой медицинской сестры — спасать".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас