В Самаре медсестра спасла жизнь третьекласснице

В Самаре медицинская сестра Самарской городской больницы № 5 Елена Скугарева спасла жизнь ученице третьего класса, сообщает областной минздрав.

На уроке девочка начала задыхаться. Находившаяся в школе медсестра немедленно приступила к проведению сердечно-легочной реанимации.

"Девочка долго не приходила в сознание, но несмотря на критическую ситуацию, я продолжала оказывать помощь, не прекращая реанимационные мероприятия ни на секунду", — рассказала медсестра.

К моменту прибытия бригады скорой медицинской помощи ребенок был уже в сознании. В приемном отделении борьба за жизнь продолжилась — девочку перевели в реанимацию, где специалисты установили причину произошедшего: в дыхательные пути попал колпачок от ручки, который был успешно извлечен.

За месяц до этого случая специалист прошла обучение и практическую отработку навыков сердечно-легочной реанимации в учебно-методическом кабинете Самарской областной общественной организации медицинских сестер.

"Такое обучение, организованное нашей общественной организацией, проводится с 2024 года. За это время подготовку прошли более 1100 сотрудников медицинских организаций региона. Особое внимание уделяется практическим навыкам — в том числе проведению сердечно-легочной реанимации, действиям в экстренных ситуациях и отработке алгоритмов оказания неотложной помощи, — отметила президент организации Вероника Пятикоп. — Этот случай — прямое подтверждение того, что системное обучение медицинских работников спасает жизни и должно масштабироваться. А сердце профессии и призвание каждой медицинской сестры — спасать".