В Саратове появится первый в ПФО Центр геномных технологий

Первый и единственный в Приволжском федеральном округе центр геномных технологий будет функционировать на базе Саратовского медуниверситета и станет флагманом внедрения передовых методов молекулярной диагностики в клиническую онкологию.

В Центре будет проводиться молекулярное профилирование опухолей с помощью секвенирования нового поколения. Это лабораторное исследование позволяет детально анализировать генетические и молекулярные особенности опухоли, а также определять ее уникальный "портрет". На основе полученных данных врачи смогут подбирать для каждого пациента с гемобластозами и злокачественными новообразованиями любой локализации наиболее эффективное и персонализированное таргетное лечение.

Главное преимущество технологии — колоссальная производительность. Современное оборудование способно за несколько дней "прочитать" полный геном человека, что дает новые возможности для точной диагностики.

"Саратовская область становится центром притяжения для высокотехнологичной медицины в ПФО. Мы меняем подход к лечению: теперь жителям области не нужно ехать в федеральные клиники столицы за сложными генетическими анализами. Уникальная диагностика становится доступной дома. Это позволяет перейти от стандартных схем к персонализированной терапии, воздействуя на опухоль точечно и максимально эффективно", — отметил ректор СГМУ им. В. И. Разумовского Андрей Еремин.

Открытие Центра геномных технологий станет важным шагом в развитии онкологической службы региона и всей страны, сделав высокотехнологичную диагностику и лечение более доступными для жителей Саратовской области.