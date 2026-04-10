Марафон "За медицину здорового долголетия" завершился в Чапаевске В СамГМУ разработали первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава В Самаре обновили нейрохирургическое отделение больницы им. Пирогова В Саратове появится первый в ПФО Центр геномных технологий Самарские врачи спасли новорожденного с экстремально низкой массой тела

Марафон "За медицину здорового долголетия" завершился в Чапаевске

ЧАПАЕВСК. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 3 по 10 апреля в Чапаевске для жителей города проводился марафон "За медицину здорового долголетия". Его цель — формирование у населения мотивации на ведение здорового образа жизни. В течение недели прошло более 30 мероприятий.

Заместителем председателя правительства Самарской области, председателем совета движения "За медицину здорового долголетия" Региной Воробьевой было принято решение о старте мероприятий Движения с Чапаевска как одной из самых передовых территорий по продвижению среди населения приверженности к здоровому образу жизни.

В завершении Марафона провели стратегическую сессию с представителями органов исполнительной власти социального блока, представителями администрации Чапаевска, руководителями градообразующих предприятий и учреждений с целью информирования и определения дальнейшего взаимодействия в реализации Движения.

"На сегодняшний день приоритетным вопросом системы здравоохранения является активное долголетие и формирование центров медицины здорового долголетия для их развития. Данное движение создается во всех регионах нашей страны по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевной Голиковой. Безусловно, и в нашем регионе проведена большая подготовительная работа. Сформирован межведомственный совет, включающий представителей не только здравоохранения, но и всей социальной сферы. Муниципальная команда социального блока  Чапаевска очень сильная, поэтому Чапаевск выбран первой площадкой среди муниципалитетов. Мы должны консолидировать наши усилия, чтобы прививать населению культуру здорового долголетия. В дальнейшем работа продолжится в других муниципальных районах региона", — отметила Регина Воробьева.

Также в регионе создан центр на базе Самарской городской больницы № 4, который обеспечивает взаимодействие медицинских учреждений, оказывающих специализированную помощь, учреждений социального обслуживания и сопровождения пожилых людей. На 60 предприятиях внедрены корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников. Функционируют свыше 20 центров здоровья, где только в 2025 г. обследования прошли более 105 тыс. человек. В текущем году в планах — охватить 115 тыс. пациентов.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья — важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

На развитие системы охраны здоровья граждан направлен и проект "Здоровое будущее", который реализуется в рамках Народной программы партии "Единая Россия".

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

