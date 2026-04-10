Марафон "За медицину здорового долголетия" завершился в Чапаевске

С 3 по 10 апреля в Чапаевске для жителей города проводился марафон "За медицину здорового долголетия". Его цель — формирование у населения мотивации на ведение здорового образа жизни. В течение недели прошло более 30 мероприятий.

Заместителем председателя правительства Самарской области, председателем совета движения "За медицину здорового долголетия" Региной Воробьевой было принято решение о старте мероприятий Движения с Чапаевска как одной из самых передовых территорий по продвижению среди населения приверженности к здоровому образу жизни.

В завершении Марафона провели стратегическую сессию с представителями органов исполнительной власти социального блока, представителями администрации Чапаевска, руководителями градообразующих предприятий и учреждений с целью информирования и определения дальнейшего взаимодействия в реализации Движения.

"На сегодняшний день приоритетным вопросом системы здравоохранения является активное долголетие и формирование центров медицины здорового долголетия для их развития. Данное движение создается во всех регионах нашей страны по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевной Голиковой. Безусловно, и в нашем регионе проведена большая подготовительная работа. Сформирован межведомственный совет, включающий представителей не только здравоохранения, но и всей социальной сферы. Муниципальная команда социального блока Чапаевска очень сильная, поэтому Чапаевск выбран первой площадкой среди муниципалитетов. Мы должны консолидировать наши усилия, чтобы прививать населению культуру здорового долголетия. В дальнейшем работа продолжится в других муниципальных районах региона", — отметила Регина Воробьева.

Также в регионе создан центр на базе Самарской городской больницы № 4, который обеспечивает взаимодействие медицинских учреждений, оказывающих специализированную помощь, учреждений социального обслуживания и сопровождения пожилых людей. На 60 предприятиях внедрены корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников. Функционируют свыше 20 центров здоровья, где только в 2025 г. обследования прошли более 105 тыс. человек. В текущем году в планах — охватить 115 тыс. пациентов.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья — важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

На развитие системы охраны здоровья граждан направлен и проект "Здоровое будущее", который реализуется в рамках Народной программы партии "Единая Россия".