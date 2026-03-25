Новокуйбышевский санаторий "Дубки" вновь признан победителем "Клиники года"

Новокуйбышевский санаторий-профилакторий "Дубки" подтвердил свой высокий статус: здравница получила престижную награду областного конкурса "Клиника года". В конкурсе заводская здравница участвовала второй раз и по итогам народного голосования была отмечена за "высокий профессионализм и продвижение высокотехнологичной медицины".

Санаторий Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего предприятия считается одним из ведущих оздоровительных центров Самарской области. Ещё в советские годы "Дубки" завоевали репутацию одной из лучших здравниц страны благодаря уникальной лечебной базе и инновационным методикам оздоровления. Сегодня предприятие продолжает поддерживать высокий стандарт: санаторий оснащён современным медицинским оборудованием, практически не имеющим аналогов в регионе.

Особое место среди новинок занимает комплекс "Медсим" — ванна сухой иммерсии, разработанная Центром авиакосмической медицины совместно с РАН. Аппарат позволяет имитировать эффект невесомости в земных условиях и применяется при заболеваниях позвоночника, почек и сердечно-сосудистой системы. Изначально оборудование использовалось для подготовки космонавтов, а теперь помогает оздоравливать сотрудников НК НПЗ.

Ежегодно более тысячи работников завода и членов их семей проходят оздоровительный курс в "Дубках". Санаторий работает круглый год и предлагает различные программы: "Мать и дитя", специализированные заезды для ветеранов, а также индивидуальные оздоровительные и реабилитационные схемы. Квалифицированные специалисты разрабатывают персональные программы с учётом состояния здоровья, профиля заболеваний и рекомендаций врачей.

За здоровьем работников следит и коллектив квалифицированных врачей медицинской службы, расположенной на территории предприятия, обеспечивает сотрудникам полный спектр профилактических и лечебных услуг. Здесь функционируют терапевтическое отделение, процедурный кабинет и клиническая лаборатория. Более 30 сотрудников — врачи, фельдшеры и медсёстры — оказывают первую доврачебную помощь, терапевтическое и гинекологическое сопровождение, стоматологические и физиотерапевтические услуги. Сотрудники проходят регулярные медосмотры, вакцинацию и диспансеризацию с основным и углублённым модулем для раннего выявления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Особое внимание на заводе уделяется системе добровольного медицинского страхования (ДМС). Каждый сотрудник и члены его семьи могут получить необходимую медицинскую помощь как на территории предприятия, так и в профильных клиниках России. Программа покрывает консультации узких специалистов, диагностические процедуры и реабилитацию, позволяя работникам заботиться о здоровье без отрыва от работы.

Комплексная система оздоровления включает собственные санаторно-оздоровительные объекты предприятия. Помимо "Дубков", это детский оздоровительный лагерь имени Гагарина с лыжной базой и современными средствами реабилитации. Предприятие ежегодно обновляет оборудование, расширяет перечень процедур и лечебных методик, чтобы каждый сотрудник мог пройти полноценный курс восстановления здоровья.

НК НПЗ также активно развивает корпоративные оздоровительные программы. Сотрудники и члены их семей имеют возможность участвовать в специализированных группах и секциях для укрепления физического состояния. Особой популярностью пользуются семейные фестивали здоровья, которые объединяют работников, их семьи и ветеранов завода. Такая комплексная работа способствует снижению заболеваемости и формирует культуру здоровья на предприятии.

Деятельность предприятия в области охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни ежегодно получает высокую оценку на региональном и федеральном уровнях. Новокуйбышевский НПЗ является обладателем Гран-при Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Эти награды подтверждают системный подход к заботе о людях и поддержанию корпоративных традиций.

Благодаря сочетанию современных медицинских технологий, квалифицированного персонала и развитой системы санаторно-оздоровительных программ, "Дубки" не только сохраняют репутацию ведущей здравницы, но и продолжают укреплять здоровье работников НК НПЗ и их семей, создавая комфортные условия для работы, отдыха и восстановления.