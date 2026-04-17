Главный врач больницы им. Середавина: "Мы наконец вошли в нормальный режим"

Самарская областная клиническая больница имени В.Д.Середавина - одно из самых крупных медицинских учреждений региона. Здесь лечат десятки тысяч пациентов в год, работают со сложнейшими случаями и формируют стандарты медицинской помощи. Это место, где сходятся технологии, опыт и человеческие судьбы. О том, чем сегодня живет больница, как она меняется изнутри и какой должна стать в ближайшие годы, мы поговорили с ее главным врачом Сергеем Пушкиным.

- Если на минуту отвлечься от должности: какой момент в работе больницы за последнее время был для вас самым важным?

- Наверное, все-таки полностью отвлечься не получится. Но если говорить честно, то для меня самым важным стало ощущение стабильности.

После тех нагрузок, которые пережило здравоохранение в последние годы, когда работа шла фактически в режиме постоянного напряжения, возвращение к более понятному, предсказуемому ритму - это уже достижение.

Сейчас мы приходим на работу и понимаем задачи, приоритеты, план. И это дает возможность не только решать текущие вопросы, но и заниматься развитием.

Потому что самое ценное, что появилось сегодня, - это возможность планировать. Не на неделю, не на месяц, а на несколько лет. И вот этот горизонт планирования меняет очень многое.

Он дисциплинирует, но в то же время дает уверенность. И, наверное, возвращает ощущение нормальной профессиональной жизни - без постоянного режима "экстренно".

- Как вы сегодня определяете роль больницы?

- Если раньше больницу воспринимали прежде всего как место, где оказывают медицинскую помощь, то сегодня это гораздо более сложная система.

Да, базовая функция остается - мы оказываем специализированную помощь пациентам со всей области, берем на себя самые сложные случаи, работаем с тяжелыми пациентами. Но этим роль не ограничивается.

Мы активно возвращаемся к развитию высокотехнологичной медицинской помощи. Это важно не только с точки зрения престижа, но и с точки зрения доступности: пациенты должны получать самую современную помощь здесь, в регионе.

Есть большая методическая работа: кураторство территорий, контроль качества, участие в организации медицинской помощи в целом по области. Наши специалисты выезжают, консультируют, помогают выстраивать процессы.

И есть еще очень важная функция. Областная больница - это лицо региона. И мы должны быть интересны и заметны не только внутри области, но и за ее пределами, здесь должны быть реализованы самые современные мировые медицинские технологии.

- Чем больница сегодня отличается от той, что была несколько лет назад?

- Я не стал бы говорить только об изменениях. В медицине главное - не технологии, это коллектив, это профессиональная культура, это командная работа и отношение к пациенту.

Да, мы меняемся: обновляем оборудование, продолжаем ремонты отделений, внедряем новые подходы и технологии. Большое внимание уделяем вопросам качества и медицинской безопасности. В этом году мы получили сертификат качества Росздравнадзора.

Сегодня кадровый вопрос - один из самых сложных. И наша задача - не просто привлечь специалистов, но и сохранить тех, кто уже работает, дать им возможность реализоваться, чувствовать себя нужными, самодостаточными специалистами.

Для меня больница - это в первую очередь люди.

- Насколько важен вопрос команды?

- Это основа всего. Медицина - это всегда работа в команде. И это не просто слова. В операционной люди должны полностью доверять друг другу.

Но и вне операционной - то же самое. Управление, организация процессов - все строится на взаимодействии.

Это всегда было непросто, потому что люди разные. Но должно быть общее понимание: мы все работаем ради одной цели - спасения жизни наших пациентов.

И если этого понимания нет - человек в медицине не удержится.

- Как удерживаете специалистов?

- На мой взгляд, уровень оплаты труда врачей должен быть выше - с учетом нагрузки и ответственности.

Но есть и другой фактор - возможность профессиональной реализации.

У нас большой поток пациентов, сложные случаи, есть возможность учиться и развиваться. Мы активно сотрудничаем с Самарским государственным медицинским университетом, на базе больницы работают кафедры, проходят конференции, мастер-классы.

Врач у нас может не просто трудиться, а расти - и это для многих становится ключевым. Хотелось бы, чтобы наши таланты все-таки не меняли свои перспективы на платную медицину.

- Есть ли изменения, которых пациенты не замечают, но которые серьезно влияют на результат?

- В первую очередь это касается вопросов качества и медицинской безопасности.

Большое внимание мы уделяем стандартизации процессов, внедрению четких алгоритмов, снижению рисков возникновения инфекций и осложнений, контролю на каждом этапе оказания помощи.

Пациент может этого не видеть - но именно это определяет результат лечения.

И мы продолжаем такую работу, постепенно распространяя эти принципы на другие подразделения.

- Что изменилось в больнице за последнее время?

- Сегодняшние изменения в больнице - это уже не только внутренние процессы, но и результат системной, совместной работы с региональной властью и федеральным здравоохранением. Речь идет о комплексной программе, которая включает реконструкцию, капитальное строительство и переоснащение медицинских учреждений. И именно это сегодня дает надежду на движение вперед.

Большая подготовительная работа была проделана в 2025 году: начаты капитальные ремонты в ключевых подразделениях - главном корпусе, поликлинике, перинатальном центре. Но особенно важно, что речь идет не о разовых изменениях, а о продолжении и развитии этого курса.

Второе важное направление - обновление оборудования. Уже введен в работу новый аппарат магнитно-резонансной томографии, в планах - установка современных ОФЭКТ\КТ. Это принципиально меняет возможности диагностики и лечения.

Отдельный большой проект - реконструкция акушерского корпуса с его полным переоснащением и приведением к единому стандарту перинатального центра. Это особенно важно с учетом того, что именно здесь оказывается помощь самым сложным пациентам - женщинам в период беременности и родов, новорожденным детям высокой группы риска с малым весом, в том числе в тяжелых клинических ситуациях.

Особое внимание к этому направлению обусловлено вниманием государства. Вопросы охраны материнства и детства сегодня находятся в фокусе государственной политики: ими системно занимаются правительства Российской Федерации и Самарской области, включая министерство здравоохранения в рамках национальных проектов.

Именно поэтому происходящие изменения воспринимаются как долгожданный и устойчивый процесс.

- Какие направления медицины развиваются наиболее активно?

- Сегодня многое определяется технологиями, обеспечением медицинским оборудованием. Если есть оборудование и специалисты, владеющие методиками, - направление развивается.

Через стационар ежегодно проходит порядка 70 тысяч человек, амбулаторно - более 300 тысяч. Это люди, которым нужна помощь здесь и сейчас.

Поэтому мы стараемся выстраивать баланс: развивать современные технологии, но при этом обеспечивать доступность помощи для большого количества пациентов. Это, наверное, один из самых сложных управленческих вопросов.

- Как обстоят дела с цифровизацией?

- Мы понимаем, что без этого невозможно двигаться дальше. Электронные данные, быстрый доступ к информации - это основа современной медицины.

Но есть и сложности. Системы дорабатываются, не всегда работают так, как хотелось бы. Иногда врач тратит время не на пациента, а на работу с системой.

Поэтому для нас важно, чтобы цифровизация была инструментом улучшения процесса, а не дополнительной нагрузкой.

И, конечно, ключевой вопрос - безопасность данных. Мы работаем с персональной информацией, и здесь не может быть компромиссов.

- Как вы анализируете обратную связь?

- У нас есть несколько каналов: анкеты, обращения, электронные сервисы. Все обращения анализируются, формируется общий срез. И это действительно рабочий инструмент.

Потому что пациенты часто обращают внимание на то, что важно для них, а, соответственно, для нас. В первую очередь - качество лечения, условия пребывания, комфорт.

И это абсолютно справедливо. Потому что лечение - это не только процедуры и операции, но и среда, в которой находится человек.

- Что вы считаете точкой роста для больницы?

- Для меня главный критерий - доверие пациента. Если человек выбирает нашу больницу - значит, он верит, что здесь помогут. И нам важно, чтобы о нас не говорили: "туда страшно идти". Наоборот - чтобы говорили: "там работают профессионалы". Это самая честная оценка нашей работы.

- Какой вы хотите видеть больницу через несколько лет?

- Я хочу видеть современную, полностью обновленную больницу, в которой работают профессионалы высочайшего уровня.

С отремонтированными корпусами, современным оборудованием, благоустроенной территорией. Чтобы пациенту было не только безопасно, но и комфортно. Чтобы после тяжелых операций люди могли восстанавливаться здесь же - гулять, дышать воздухом, чувствовать, что они возвращаются к жизни. Чтобы самые сложные пациенты получали у нас самую современную медицинскую помощь.