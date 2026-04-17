Главный врач больницы им. Середавина: "Мы наконец вошли в нормальный режим"

Самарская областная клиническая больница имени В.Д.Середавина - одно из самых крупных медицинских учреждений региона. Здесь лечат десятки тысяч пациентов в год, работают со сложнейшими случаями и формируют стандарты медицинской помощи. Это место, где сходятся технологии, опыт и человеческие судьбы. О том, чем сегодня живет больница, как она меняется изнутри и какой должна стать в ближайшие годы, мы поговорили с ее главным врачом Сергеем Пушкиным.
- Если на минуту отвлечься от должности: какой момент в работе больницы за последнее время был для вас самым важным?
- Наверное, все-таки полностью отвлечься не получится. Но если говорить честно, то для меня самым важным стало ощущение стабильности.
После тех нагрузок, которые пережило здравоохранение в последние годы, когда работа шла фактически в режиме постоянного напряжения, возвращение к более понятному, предсказуемому ритму - это уже достижение.
Сейчас мы приходим на работу и понимаем задачи, приоритеты, план. И это дает возможность не только решать текущие вопросы, но и заниматься развитием.
Потому что самое ценное, что появилось сегодня, - это возможность планировать. Не на неделю, не на месяц, а на несколько лет. И вот этот горизонт планирования меняет очень многое.
Он дисциплинирует, но в то же время дает уверенность. И, наверное, возвращает ощущение нормальной профессиональной жизни - без постоянного режима "экстренно".
- Как вы сегодня определяете роль больницы?
- Если раньше больницу воспринимали прежде всего как место, где оказывают медицинскую помощь, то сегодня это гораздо более сложная система.
Да, базовая функция остается - мы оказываем специализированную помощь пациентам со всей области, берем на себя самые сложные случаи, работаем с тяжелыми пациентами. Но этим роль не ограничивается.
Мы активно возвращаемся к развитию высокотехнологичной медицинской помощи. Это важно не только с точки зрения престижа, но и с точки зрения доступности: пациенты должны получать самую современную помощь здесь, в регионе.
Есть большая методическая работа: кураторство территорий, контроль качества, участие в организации медицинской помощи в целом по области. Наши специалисты выезжают, консультируют, помогают выстраивать процессы.
И есть еще очень важная функция. Областная больница - это лицо региона. И мы должны быть интересны и заметны не только внутри области, но и за ее пределами, здесь должны быть реализованы самые современные мировые медицинские технологии.
- Чем больница сегодня отличается от той, что была несколько лет назад?
- Я не стал бы говорить только об изменениях. В медицине главное - не технологии, это коллектив, это профессиональная культура, это командная работа и отношение к пациенту.
Да, мы меняемся: обновляем оборудование, продолжаем ремонты отделений, внедряем новые подходы и технологии. Большое внимание уделяем вопросам качества и медицинской безопасности. В этом году мы получили сертификат качества Росздравнадзора.
Сегодня кадровый вопрос - один из самых сложных. И наша задача - не просто привлечь специалистов, но и сохранить тех, кто уже работает, дать им возможность реализоваться, чувствовать себя нужными, самодостаточными специалистами.
Для меня больница - это в первую очередь люди.
- Насколько важен вопрос команды?
- Это основа всего. Медицина - это всегда работа в команде. И это не просто слова. В операционной люди должны полностью доверять друг другу.
Но и вне операционной - то же самое. Управление, организация процессов - все строится на взаимодействии.
Это всегда было непросто, потому что люди разные. Но должно быть общее понимание: мы все работаем ради одной цели - спасения жизни наших пациентов.
И если этого понимания нет - человек в медицине не удержится.
- Как удерживаете специалистов?
- На мой взгляд, уровень оплаты труда врачей должен быть выше - с учетом нагрузки и ответственности.
Но есть и другой фактор - возможность профессиональной реализации.
У нас большой поток пациентов, сложные случаи, есть возможность учиться и развиваться. Мы активно сотрудничаем с Самарским государственным медицинским университетом, на базе больницы работают кафедры, проходят конференции, мастер-классы.
Врач у нас может не просто трудиться, а расти - и это для многих становится ключевым. Хотелось бы, чтобы наши таланты все-таки не меняли свои перспективы на платную медицину.
- Есть ли изменения, которых пациенты не замечают, но которые серьезно влияют на результат?
- В первую очередь это касается вопросов качества и медицинской безопасности.
Большое внимание мы уделяем стандартизации процессов, внедрению четких алгоритмов, снижению рисков возникновения инфекций и осложнений, контролю на каждом этапе оказания помощи.
Пациент может этого не видеть - но именно это определяет результат лечения.
И мы продолжаем такую работу, постепенно распространяя эти принципы на другие подразделения.
- Что изменилось в больнице за последнее время?
- Сегодняшние изменения в больнице - это уже не только внутренние процессы, но и результат системной, совместной работы с региональной властью и федеральным здравоохранением. Речь идет о комплексной программе, которая включает реконструкцию, капитальное строительство и переоснащение медицинских учреждений. И именно это сегодня дает надежду на движение вперед.
Большая подготовительная работа была проделана в 2025 году: начаты капитальные ремонты в ключевых подразделениях - главном корпусе, поликлинике, перинатальном центре. Но особенно важно, что речь идет не о разовых изменениях, а о продолжении и развитии этого курса.
Второе важное направление - обновление оборудования. Уже введен в работу новый аппарат магнитно-резонансной томографии, в планах - установка современных ОФЭКТ\КТ. Это принципиально меняет возможности диагностики и лечения.
Отдельный большой проект - реконструкция акушерского корпуса с его полным переоснащением и приведением к единому стандарту перинатального центра. Это особенно важно с учетом того, что именно здесь оказывается помощь самым сложным пациентам - женщинам в период беременности и родов, новорожденным детям высокой группы риска с малым весом, в том числе в тяжелых клинических ситуациях.
Особое внимание к этому направлению обусловлено вниманием государства. Вопросы охраны материнства и детства сегодня находятся в фокусе государственной политики: ими системно занимаются правительства Российской Федерации и Самарской области, включая министерство здравоохранения в рамках национальных проектов.
Именно поэтому происходящие изменения воспринимаются как долгожданный и устойчивый процесс.
- Какие направления медицины развиваются наиболее активно?
- Сегодня многое определяется технологиями, обеспечением медицинским оборудованием. Если есть оборудование и специалисты, владеющие методиками, - направление развивается.
Через стационар ежегодно проходит порядка 70 тысяч человек, амбулаторно - более 300 тысяч. Это люди, которым нужна помощь здесь и сейчас.
Поэтому мы стараемся выстраивать баланс: развивать современные технологии, но при этом обеспечивать доступность помощи для большого количества пациентов. Это, наверное, один из самых сложных управленческих вопросов.
- Как обстоят дела с цифровизацией?
- Мы понимаем, что без этого невозможно двигаться дальше. Электронные данные, быстрый доступ к информации - это основа современной медицины.
Но есть и сложности. Системы дорабатываются, не всегда работают так, как хотелось бы. Иногда врач тратит время не на пациента, а на работу с системой.
Поэтому для нас важно, чтобы цифровизация была инструментом улучшения процесса, а не дополнительной нагрузкой.
И, конечно, ключевой вопрос - безопасность данных. Мы работаем с персональной информацией, и здесь не может быть компромиссов.
- Как вы анализируете обратную связь?
- У нас есть несколько каналов: анкеты, обращения, электронные сервисы. Все обращения анализируются, формируется общий срез. И это действительно рабочий инструмент.
Потому что пациенты часто обращают внимание на то, что важно для них, а, соответственно, для нас. В первую очередь - качество лечения, условия пребывания, комфорт.
И это абсолютно справедливо. Потому что лечение - это не только процедуры и операции, но и среда, в которой находится человек.
- Что вы считаете точкой роста для больницы?
- Для меня главный критерий - доверие пациента. Если человек выбирает нашу больницу - значит, он верит, что здесь помогут. И нам важно, чтобы о нас не говорили: "туда страшно идти". Наоборот - чтобы говорили: "там работают профессионалы". Это самая честная оценка нашей работы.
- Какой вы хотите видеть больницу через несколько лет?
- Я хочу видеть современную, полностью обновленную больницу, в которой работают профессионалы высочайшего уровня.
С отремонтированными корпусами, современным оборудованием, благоустроенной территорией. Чтобы пациенту было не только безопасно, но и комфортно. Чтобы после тяжелых операций люди могли восстанавливаться здесь же - гулять, дышать воздухом, чувствовать, что они возвращаются к жизни. Чтобы самые сложные пациенты получали у нас самую современную медицинскую помощь.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
