Портал "Волга Ньюс" отметили на "Дне прессы"

Информационный портал "Волга Ньюс" получил "Золотое перо губернии" от областного отделения Союза журналистов России. Вручение прошло в субботу, 30 мая, во время традиционного фестиваля "Пресса-2026" в Струковском саду Самары.

Награду получил исполнительный директор портала "Волга Ньюс" Сергей Силантьев.

Также редакция портала по итогам журналистского конкурса получила специальный приз губернатора. Высокая оценка была дана публикациям о героях СВО и волонтерах.