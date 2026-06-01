"Т Плюс" проведёт гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ТЭЦ

С 6 по 19 июня специалисты "Т Плюс" проведут обязательные гидравлические испытания третьей тепломагистрали Самарской ТЭЦ. На время проведения диагностики будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий в границах улиц: Ташкентская, Алма-Атинская, Московское шоссе, Георгия Димитрова, проспект Кирова, Губанова, Солнечная, Ново-Вокзальная, Силовая.
Опрессовка тепловых сетей проводится ежегодно после завершения отопительного сезона. Трубопроводы проверяют повышенным давлением холодной воды. Это помогает выявить слабые участки теплосетей и провести их замену, чтобы повысить надёжность теплоснабжения в следующий отопительный сезон.
"Т Плюс" призывают жителей соблюдать обязательные правила безопасности:
— не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;
— не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;
— напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после завершения ремонтных работ.
Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в "Тепловую справочную службу" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайт tss.tplusgroup.ru.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????